Федор Кудряшов: "У меня просто ушиб. 2-3 дня, и я буду готов"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что у него просто ушиб. 30-летний футболист, который играл в защитной маске, был заменен в концовке встречи после третьего столкновения с капитаном чилийцев Артуро Видалем.

- Не могу сказать, что у нас в первом тайме ничего не получилось, - сказал Кудряшов. - Где-то неправильно перестраивались, но потом немного успокоились, поняли, кто с кем должен играть. Думаю, что сыграли в итоге неплохо. Это одна из самых сильнейших сборных мира, и лично для меня сегодня был праздник.

- Насколько тяжело было нашей защите против нападения чилийцев?

- У нас получилась командная игра, командная оборона, мы все защищались. Казалось, что будет сложнее, чем получилось на самом деле.

- Переживать за вашу ногу не стоит?

- Ничего страшного не случилось, можно не переживать

- Почему Видаль раз за разом переигрывал защитник сборной?

- Видимо, занимали неправильную позицию. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – Чили

Кудряшов подтвердил, что получил ушиб. Пропустит 2-3 дня pic.twitter.com/qIVCIdbssX – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 9 июня 2017 г.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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