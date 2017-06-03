"Ювентус" – "Реал": чей состав дороже

Перед главным матчем евросезона – финалом Лиги чемпионов – между "Ювентусом" и "Реалом" "СЭ" сравнил стоимость стартовых составов команд. Лидерство – за испанским суперклубом. Так, в составе "Королевского клуба" на поле выйдет самый дорогой футболист встречи – Криштиану Роналду, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро. У "Старой синьоры", в свою очередь, выше всех оценивают Гонсало Игуаина – 75 миллионов евро.

"Ювентус" и "Реал" в деталях. Фото "СЭ"

Стоимость состава "Ювентуса". Фото "СЭ"

Стоимость состава "Реала". Фото "СЭ"

Массимилиано АЛЛЕГРИ vs Зинедин ЗИДАН. Фото "СЭ"