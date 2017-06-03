16:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ювентус" – "Реал": чей состав дороже

"Ювентус" vs "Реал". Фото "СЭ" Стоимость состава "Ювентуса". Фото "СЭ" Стоимость состава "Реала". Фото "СЭ" Массимилиано АЛЛЕГРИ vs Зинедин ЗИДАН. Фото "СЭ" Гонсало ИГУИАН vs КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото "СЭ" "Ювентус" и "Реал" в деталях. Фото "СЭ"
"Ювентус" vs "Реал". Фото "СЭ"
1

Перед главным матчем евросезона – финалом Лиги чемпионов – между "Ювентусом" и "Реалом" "СЭ" сравнил стоимость стартовых составов команд. Лидерство – за испанским суперклубом. Так, в составе "Королевского клуба" на поле выйдет самый дорогой футболист встречи – Криштиану Роналду, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро. У "Старой синьоры", в свою очередь, выше всех оценивают Гонсало Игуаина – 75 миллионов евро.

"Ювентус" и "Реал" в деталях. Фото "СЭ"
"Ювентус" и "Реал" в деталях. Фото "СЭ"
Стоимость состава "Ювентуса". Фото "СЭ"
Стоимость состава "Ювентуса". Фото "СЭ"
Стоимость состава "Реала". Фото "СЭ"
Стоимость состава "Реала". Фото "СЭ"
Массимилиано АЛЛЕГРИ vs Зинедин ЗИДАН. Фото "СЭ"
Массимилиано АЛЛЕГРИ vs Зинедин ЗИДАН. Фото "СЭ"
Гонсало ИГУИАН vs КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото "СЭ"
Гонсало ИГУИАН vs КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото "СЭ"

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Женек10

ДжиДжи 2 ляма? Кьеллини 10, а рамос 40???

16:48