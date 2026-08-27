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Гендузи: «Фанаты «Лиона» оскорбляли мою мать и мою семью на протяжении 90 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маттео Гендузи.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Фенербахче» Маттео Гендузи после победы над «Лионом» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов заявил, что фанаты соперника оскорбляли его на протяжении всей игры. После матча француз дразнил трибуны и спровоцировал потасовку.

«Уважение? Хочешь провоцировать? Так это работает в обе стороны! Фанаты «Лиона» оскорбляли мою мать и мою семью на протяжении 90 минут, а то и дольше. И если после этого мне даже нельзя праздновать так, как я хочу... я считаю, что это неправильно», — приводит L'Equipe слова Гендузи.

«Фенербахче» впервые за 17 лет пробился в основную стадию Лиги чемпионов, а «Лион» сыграет в Лиге Европы.

Маттео Гендузи.Тренер вратарей «Лиона» напал на Гендузи после поражения от «Фенербахче»
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Фенербахче
Маттео Гендузи
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