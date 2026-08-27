Фонсека — о непопадании «Лиона» в Лигу чемпионов: «Я никогда не сдаюсь»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека после поражения от «Фенербахче» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов отметил, что никогда не сдается.

«У меня сейчас смесь эмоций. Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше, а наши болельщики этого заслуживали. Но мы играли с сильной командой, в составе которой есть несколько очень хороших игроков, но все же думаю, что мы сыграли хорошо.

«Лион» создавал опасные моменты. Жаль, что пропустили два гола за такой короткий промежуток времени, но у нас были явные голевые моменты и игроки боролись до самого конца.

Я должен быть первым, кто сохраняет позитивный настрой. Есть негативные моменты, но есть и много положительного. Мы играли против отличного соперника и, конечно, хотели выступить в Лиге чемпионов, но я должен смотреть на ситуацию в перспективе. Завтра будет новый день — у нас нет времени на уныние. Такова жизнь тренера. Я люблю то, чем занимаюсь, и никогда не сдаюсь», — цитирует официальный сайт УЕФА Фонсеку.

«Фенербахче» впервые за 17 лет пробился в основную стадию Лиги чемпионов, а «Лион» сыграет в Лиге Европы.