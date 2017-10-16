"Сыграю наконец-то". Как Глушаков рассмешил Карреру

Капитан "Спартака" Денис Глушаков думает, что он сыграет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". После этих слов главный тренер Массимо Каррера рассмеялся и дал футболисту "пять".
- Сыграю наконец-то… То есть, думаю, что сыграю – состава-то я не знаю! С трибун матч с "Ливерпулем" было трудно смотреть, – сказал Глушаков. – Выделять никого у соперника не буду. Хорошая молодая команда, бегущая. Играет в топ-чемпионате.
- Станислав Черчесов сказал, что вам нужно не только подлечиться, но и привести в порядок мысли. Удалось?
- С мыслями у меня вроде все нормально. Физическое состояние подтянул. Самое главное – я залечил все болячки. А так – мне всегда есть что доказывать. Прежде всего – себе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Гол еще гол
Нефилим, чего такой злобный, или человек во всём идеальный? Глушаков-то кое-чего добился в жизни, в отличие от нас, тут умничающих. Да, он не уровня Зидана или Месси, но писать что он страну смешит много лет, это не справедливо, если даже он не нравится надо быть справедливым и критиковать конкретно за дело. а так про любого можно писать что угодно.
14:12
Don
Нефилим, особенно в прошлом сезоне смешил, Акинфеев, Рыжиков, Городов, Селихов, Беленов не дадут соврать)))
14:09
Нефилим
Шарахнет по воротам, мяч в 3 метрах от штанги просвистит - и глаза такие удивленные-удивленные))))
13:56
Нефилим
Он всю страну уже много лет смешит
13:55