"Сыграю наконец-то". Как Глушаков рассмешил Карреру

Капитан "Спартака" Денис Глушаков думает, что он сыграет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". После этих слов главный тренер Массимо Каррера рассмеялся и дал футболисту "пять".

- Сыграю наконец-то… То есть, думаю, что сыграю – состава-то я не знаю! С трибун матч с "Ливерпулем" было трудно смотреть, – сказал Глушаков. – Выделять никого у соперника не буду. Хорошая молодая команда, бегущая. Играет в топ-чемпионате.

- Станислав Черчесов сказал, что вам нужно не только подлечиться, но и привести в порядок мысли. Удалось?

- С мыслями у меня вроде все нормально. Физическое состояние подтянул. Самое главное – я залечил все болячки. А так – мне всегда есть что доказывать. Прежде всего – себе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.