00:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ласина Траоре: "В игре с "Монако" Акинфеев мог прервать свою неудачную серию"

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Нападающий ЦСКА Ласина Траоре после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) выразил мнение, что армейцы заслуживали победы, передает из с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. Он также подчеркнул, что голкипер команды Игорь Акинфеев был близок к тому, чтобы не пропустить голов в этой встрече.

– Ничья – неплохой результат, – подчеркнул Траоре. – Особенно, против такой большой команды, как "Монако". Мы заслуживали победы. Но это футбол.

– Сегодня забили бывшему клубу. Какие чувства испытываете?

– Конечно, был рад забить. Но, скорее, не именно"Монако", важнее, что отметился в таком турнире, как Лига чемпионов. Нам остается теперь пытаться пробиться в одну восьмую финала. Это наша цель. Был ли этот матч каким-то специальным для меня? Да, конечно!

– Ваш вратарь Игорь Акинфеев пропускает в сороковом матче подряд. Что можете сказать по этому поводу?

– Ничего не хочу комментировать, но скажу одно: он, действительно, мог завершить эту серию сегодня.

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