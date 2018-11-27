Фатих Терим: "Уважаю Семина, он опытный тренер"

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим похвалил Юрия Семина.

– В день матча будет очень холодно. Это влияет на подготовку команды?

– В Москве почти зима, мы ожидали такую погоду. Должны адаптироваться к любой ситуации.

– Семин сказал, что вы хитрый тренер. И он не знает, по какой схеме "Галатасарай" сыграет. Может, раскроете секрет?

– Уважаю Семина, это очень опытный тренер, большое имя в российском футболе. Спасибо за теплые слова в мой адрес.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай". Начало игры в среду, 28 ноября в 20:55 (время московское).