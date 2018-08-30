Элвер Рахимич: "Было бы интересно посмотреть на ЦСКА в матчах с "Барселоной"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что хотел бы в соперники армейцам по Лиге чемпионов "Барселону". По его словам, это из-за того, что с каталонцами красно-синие давно не встречались.

- ЦСКА уже много лет подряд выступает в Лиге чемпионов и успел сыграть с большинством топ-клубов Европы, - приводят "Известия" слова Рахимича. - А вот с "Барселоной" мы давно не встречались. Было бы интересно посмотреть за противостоянием с каталонцами. Понятно, что это очень сложный соперник, но из первой корзины красно-синие в любом случае получат гранда.

Из второй и четвертой корзин хотелось бы получить не столь серьезных соперников. Все-таки у ЦСКА молодая команда, которая только строится, поэтому хотелось бы попасть на оппонентов попроще. Тем не менее для армейской молодежи грядущий розыгрыш Лиги чемпионов - это огромный опыт и отличный шанс заявить о себе в Европе. Здорово, что молодые игроки в первый же сезон пройдут такую серьезную проверку.

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