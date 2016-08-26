Протест Замбии отклонен, Гвинея-Бисау - на Кубке Африки-2017

Африканская конфедерация футбола (КАФ) подтвердила на своем официальном сайте участие сборной Гвинеи-Бисау в финальном турнире Кубка Африки-2017, первом в истории этой страны.

В начале июня команда Гвинеи-Бисау победила в матче отборочного группового турнира Замбию (3:2) и стала недосягаемой для конкурентов. Но спустя два дня Замбийская федерация футбола подала протест на участие во встрече вратаря соперников. Она выступила с утверждениями, что 30-летний Папа Масса Мбай Фаль родился в Сенегале и в прошлом защищал его спортивную честь.

КАФ, однако, пришла к выводу, что этот футболист никогда не играл за сборную Сенегала, что из Гвинеи-Бисау родом одна из его бабушек. Хотя паспорт ему был выдан за несколько дней до матча с Замбией, удостоверение на постоянное проживание в стране он получил еще в апреле 2009 года, пусть в последующем играл в Испании и Германии. (Александр ПРОСВЕТОВ)