Серхио Родригес: "Игра с "Реалом" будет особой для меня"

Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес за день до полуфинального матча Евролиги против мадридского "Реала" отметил, что предстоящая встреча не будет для него рядовой.

– Для меня это будет особая игра, ведь я много лет провел в "Реале", – отметил Родригес. – Такие встречи всегда особенные. Я слежу за игрой своего бывшего клуба, в нем сейчас собраны отличные баскетболисты. У "Реала" было много проблем, травм по ходу сезона, но они смогли выйти в "Финал четырех" и подходят к решающим матчам в хорошей форме. Сейчас мы все уже видим плоды нашей напряженной работы на протяжении последних месяцев. И когда выступаешь на таком уровне, то должен всегда быть нацелен на победу, какой бы клуб ты ни представлял, и против какого бы соперника ни играл. (Антон БАБОШИН)