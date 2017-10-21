Георгиос Барцокас: "Химки" должны "купить" время, чтобы стать настоящей командой"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Жальгирисом" (85:77) во 2-м туре регулярного чемпионата Евролиги посетовал, что недоволен тем, как именно играла его команда. По мнению наставника, его подопечные должны намного лучше "читать" баскетбол.

- Знали, что "Жальгирис" играет в энергичный баскетбол, создавая прессинг и оказывая давление на мяч по всей площадке, - приводит официальный сайт "Химок" слова Барцокаса. - Литовцы пытались выбить нас из колеи и заставить сделать ошибки в комбинациях. Мы должны были сыграть лучше. Рады, что победили, это наша вторая победа в Евролиге, но лично я недоволен тем, как именно мы играли. Не хватало терпения, к тому же мы должны намного лучше "читать" игру как в защите, так и в нападении. Конечно, в качестве оправдания можно сказать, что мы совершенно новая команда, к нам пришли восемь новых игроков, а Робинсон и вовсе присоединился к "Химкам" 15 дней назад.

Как я всегда говорю, мы должны "купить" время, чтобы стать настоящей командой, которая смогла бы "читать" все сложные ситуации на протяжении всего матча и иметь терпение. В таком случае мы сможем побеждать так, как мы хотим. Очень важно, что в итоге победили. "Жальгирис" – совсем непростая команда, и вы еще о них услышите в ближайших матчах. В их составе есть и молодые, и опытные игроки, например, Янкунас, поэтому они знают, как нужно играть. Мы должны демонстрировать на площадке свои сильные стороны, свое "оружие", и спрятать свои слабости. Нужно стать лучшей командой, и мы ей обязательно станем. В этом отношении мы настроены позитивно. Поздравляю игроков и болельщиков со второй победой. Сейчас будем готовиться к матчу с "Црвеной Звездой", который пройдет во вторник. Будет тяжело.