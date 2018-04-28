РУСАДА начало расследование по поводу участия Чегина в тренировочных мероприятиях ходоков

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование по поводу участия пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в тренировочных мероприятиях ходоков, информирует официальный сайт организации. Наставник 20 апреля был замечен на учебно-тренировочном сборе спортсменов в Киргизии.

Чегин ранее руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе. Более 20 его учеников в разное время попались на употреблении допинга, а сам тренер под грузом обвинений завершил карьеру.

"Группой сотрудников Отдела по расследованиям нарушений антидопинговых правил, совместно с двумя ИДК, осуществлен выезд в г. Каракол Иссык-Кульской области Киргизской Республики, для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена сборной команды России по спортивной ходьбе, - говорится в сообщении. - В ходе осуществляемых мероприятий установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера Чегина В.М. в проведении тренировочных мероприятий на стадионе г. Каракол с участием спортсменов сборной команде России по спортивной ходьбе.

25 апреля 2018 г. во Всероссийскую федерацию легкой атлетики было направлено требование предоставить объяснения по данному факту в кратчайшие сроки. В этот же день РУСАДА уведомило Министерство спорта Российской Федерации. Проводится расследование".