Нина Пономарева перезахоронена на военном кладбище в Мытищах

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прошла церемония прощания с двукратной олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Ниной Пономаревой. Почтить память метательницы диска, завоевавшей в 1952 году для сборной СССР первую в истории золотую олимпийскую награду, пришли родственники, друзья, спортсмены и тренеры клуба ЦСКА. СДЮШОР ЦСКА по легкой атлетике, согласно приказу начальника Клуба, присвоено имя Нины Пономаревой.

Напомним, что Нина Пономорева скончалась в возрасте 87 лет 19 августа этого года и была похоронена на Хованском кладбище. Однако затем было принято решение произвести перезахоронение ее праха в Мытищах. (Любовь КОНЯЕВА)