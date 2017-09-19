Абсолютный чемпион СССР Мельников скончался на 75-м году жизни

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) на своем официальном сайте сообщила о кончине абсолютного чемпиона СССР 1968 года Василия Мельникова. Бывший спортсмен ушел из жизни в Кировске после продолжительной болезни, ему было 74 лет.

Отметим, что Мельников выступал в составе сборной СССР на Олимпиадах 1964 и 1968 годов. В период с 1961 по 1970 год он принимал участие в чемпионатах мира и Европы с 1961 по 1970 год. На национальной арене он 12 раз становился чемпионом страны. В 1968 году он стал абсолютным чемпионом СССР, выиграв скоростной спуск, слалом, гигантский слалом и комбинацию. Этот успех Мельникова не побит до сих пор.

Сын экс-горнолыжника Леонид Мельников в 18 лет стал первым в истории горнолыжного спорта страны чемпионом мира среди юниоров. В настоящее время он занимает пост президента ФГССР.