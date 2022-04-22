Названы коварные продукты, от которых человек быстрее стареет

Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо перечислила продукты, которые способны спровоцировать преждевременный процесс старения. Как отмечает эксперт, в этом вопросе неправильное питание играет ключевую роль, поэтому стоит отказаться от некоторых вредных привычек.

Необходимо исключить из своего рациона простые углеводы и большое количество фруктов. Важно соблюдать питьевой режим и есть каждые 4—6 часов.

«С возрастом стоит переходить на более щелочное питание, которое заключается в преобладающем употреблении овощей. Также нужно сократить количество употребляемого красного мяса и переходить на белое», — приводит слова эксперта Wday.ru.