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Названы коварные продукты, от которых человек быстрее стареет

Галина Глазко
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Чрезмерное употребление сладостей провоцирует развитие старости.
Фото Global Look Press

Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо перечислила продукты, которые способны спровоцировать преждевременный процесс старения. Как отмечает эксперт, в этом вопросе неправильное питание играет ключевую роль, поэтому стоит отказаться от некоторых вредных привычек.

Необходимо исключить из своего рациона простые углеводы и большое количество фруктов. Важно соблюдать питьевой режим и есть каждые 4—6 часов.

«С возрастом стоит переходить на более щелочное питание, которое заключается в преобладающем употреблении овощей. Также нужно сократить количество употребляемого красного мяса и переходить на белое», — приводит слова эксперта Wday.ru.

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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/racion-starosti-produkty-ot-kotorykh-my-stareem-ranshe-vremeni/?utm_source=sgp&utm_medium=hsm&utm_campaign=evergreen
Здоровье
Питание
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