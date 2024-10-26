Что покажут в 3 серии 3 сезона шоу «Суперниндзя»

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В это воскресенье в эфир выйдет 3 серия международного сезона шоу «Суперниндзя».

В новом выпуске появятся как и уже знакомые по прошлым сезона участники, так и новые герои — бывший «офисный планктон» Юлия Матюшина, Дмитрий Попов, пытавшийся «прорваться» через кастинги всех сезонов, цирковой артист Семен Алехин и другие.

Новую серию можно будет увидеть на СТС в 17:00 в воскресенье.