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Супернидзя 3 сезон 4 выпуск: дата и время выхода
Суперниндзя

2 ноября, 20:35

1 мин.

Новая серия международного сезона «Суперниндзя» выйдет 3 ноября

Антон Бабошин
Корреспондент
Эльдар Дадабаев, кадр из 3 выпуска шоу.
Фото Пресс-служба СТС.
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В воскресенье 3 ноября в 17.00 по московскому времени на телеканале СТС в эфир выйдет четвертый выпуск нового сезона увлекательного спортивного шоу «Суперниндзя». Это отличный способ провести первый праздничный день после растянувшейся рабочей недели!

Вас вновь ждут 25 участников, которые готовы бросить вызов сложнейшей трассе. А также каждый из них расскажет свою историю — что привело их на съемочную площадку «Суперниндзя» и почему они хотят выиграть главный приз. На этот раз мы увидим участников сразу из пяти стран — кроме российских претендентов будут атлеты из Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии и даже США. Среди них будут и новые лица, и те, кого зрители уже знают. Это, например, финалист второго сезона шоу, тюменский экстремал Сергей Девляшов. А также показавшая год назад лучший результат среди девушек Анастасия Ларина из Подмосковья. 10 лучших по итогам прохождения отборочной трассы сразятся в полуфинальных дуэлях и определят пятерку финалистов проекта.

Поэтому, если у вас нет планов на воскресный вечер, налейте себе чая, садитесь на диван и наслаждайтесь четвертым эпизодом «Суперниндзя». Напоминаем, эфир на телеканале СТС начнется в 17.00 по московскому времени.

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