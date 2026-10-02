Сериалы октября 2026: главные премьеры и даты выхода

Октябрь 2026 года начинается сразу с нескольких заметных сериальных релизов. Российские онлайн-кинотеатры выпускают «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких и второй сезон «Истории его служанки», а Netflix готовит «К востоку от рая» с Флоренс Пью, четвертый сезон «Дипломата», третий сезон «Никто этого не хочет», четвертую часть «Люпена» и другие проекты. Ниже — даты, подтвержденные официальными площадками.

Важно: для Netflix дата в календаре означает появление проекта или сезона в каталоге сервиса. Но это не обязательно дата мировой премьеры сезона.

Дата Релиз Площадка 1 октября «Полдень» KION / Okko 1 октября «К востоку от рая» Netflix 1 октября «Ледяная стена», 2 сезон Netflix 6 октября «История его служанки», 2 сезон START 6 октября «Всеамериканский», 8 сезон Netflix 7 октября «Настоящие мужчины», 2 сезон Netflix 9 октября «Отель с привидениями», 2 сезон Netflix 13 октября TYSON Netflix 15 октября «Дипломат», 4 сезон Netflix 15 октября «Школа искусств Hollywood Arts», 1 сезон Netflix 19 октября «Папины дочки. Новые», 6 сезон START 21 октября «Пингвины моей мамы», 2 сезон Netflix 22 октября «Никто этого не хочет», 3 сезон Netflix 23 октября «Люпен», часть 4 Netflix 27 октября «Эпизод о Мэттью Перри» Netflix 27 октября «Опасные связи», 1 сезон Netflix

Календарь сериалов на октябрь 2026 года

1 октября — «Полдень». Российский фантастический сериал стартует в KION и Okko. В первом сезоне шесть эпизодов. Действие разворачивается в 2278 году: Максим Каммерер получает задание найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал миссию в космосе и вернулся на Землю. В ролях — Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и другие. Режиссер — Клим Козинский.

1 октября — «К востоку от рая». Netflix выпускает семисерийную адаптацию романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Зои Казан перенесла на экран историю Кэти Эймс и семьи Трасков, а главную роль исполнила Флоренс Пью. Все семь эпизодов стали доступны одновременно.

1 октября — второй сезон «Ледяной стены». Netflix также добавляет продолжение анимационного сериала о Коюки, Минато, Мики и Йоте. В официальном описании второго сезона отношения четырех героев снова оказываются в центре истории.

6 октября — второй сезон «Истории его служанки». START назначил премьеру продолжения российской мелодрамы на 6 октября. Анна Аверина в исполнении Миланы Бру разрывает помолвку с графом Шереметьевым, которого играет Матвей Лыков. В доме Николая Шереметева появляются новые люди, которые меняют привычную жизнь усадьбы. В актерском составе сезона также заявлены Екатерина Гусева, Илья Носков, Ольга Ломоносова и Вячеслав Чепурченко.

6 октября — восьмой сезон проекта «Всеамериканский». В официальном октябрьском календаре Netflix восьмой сезон спортивной драмы указан на 6 октября. Сериал рассказывает о молодом игроке в американский футбол из Южного Лос-Анджелеса, которого приглашают в школьную команду Беверли-Хиллз.

7 октября — второй сезон «Настоящих мужчин». Netflix указывает 7 октября как дату появления второго сезона итальянской комедии. В центре истории остаются Маттиа, Луиджи, Риккардо и Массимо, которые пытаются приспособиться к меняющимся представлениям о мужских ролях.

9 октября — второй сезон «Отель с привидениями». Netflix выпускает продолжение анимационной комедии о Кэтрин и ее семье, которые управляют гостиницей, полной сверхъестественных проблем.

13 октября — TYSON. Netflix назначил на эту дату четырехсерийный документальный проект о жизни Майка Тайсона — одной из самых известных фигур в истории бокса.

15 октября — четвертый сезон «Дипломата». Четвертый сезон политической драмы появится на Netflix 15 октября. В центре сериала остается американский дипломат Кейт Уайлер, работающая послом США в Британии.

15 октября — «Школа искусств Hollywood Arts». Netflix добавит первый сезон комедийного сериала о Трине Веге, которая возвращается в школу исполнительских искусств Hollywood Arts уже в роли временного преподавателя.

19 октября — шестой сезон «Папиных дочек. Новых». START подтвердил премьеру шестого сезона на 19 октября. В карточке сезона перечислены 20 серий. Даша застает Веника с психологом Татьяной и уезжает во Владивосток. Параллельно Лиза меняется местами с Дианой, Соня начинает подозревать своего молодого человека, а Арина оказывается вовлечена в историю с Федотовым. Галине Сергеевне и Боре предстоит привыкать к родительским заботам.

21 октября — второй сезон проекта «Пингвины моей мамы». Netflix выпускает продолжение польской драмы о спортсменке ММА и матери семилетнего мальчика, которая понимает, что родительство может оказаться не менее сложным испытанием, чем поединки.

22 октября — третий сезон «Никто этого не хочет». В центре сериала остаются отношения агностического подкастера Джоанн и раввина Ноа.

23 октября — четвертая часть «Люпена». Омар Си возвращается к роли Ассана Диопа в четвертой части французского сериала.

27 октября — «Эпизод о Мэттью Перри». Netflix выпускает трехсерийный документальный проект о голливудской карьере Мэттью Перри, его борьбе с зависимостью и обстоятельствах смерти актера, рассказанных людьми из его близкого круга.

27 октября — «Опасные связи». В этот же день Netflix добавит первый сезон сериала о страстном романе, который превращается в жестокую игру двух амбициозных героев в старом Париже.

Какие релизы выделяются в октябрьском календаре

Среди наиболее заметных дат первой половины месяца — 13 октября с документальным TYSON и 15 октября с возвращением «Дипломата». Во второй половине месяца выходят «Папины дочки. Новые», «Пингвины моей мамы», «Никто этого не хочет», «Люпен» и документальный сериал о Мэттью Перри.