Вышел первый тизер-трейлер комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным

Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС представили дебютный тизер-трейлер многосерийной комедии Анатолия Колиева «ИИнга». Сюжет расскажет о циничном мэре провинциального городка Новоправдинска Александре Щупкине (Андрей Мерзликин), который привык руководить с помощью серых схем.

По требованию руководства ему приходится интегрировать в городские системы новую разработку — искусственный интеллект по имени ИИнга, получивший внешность местной учительницы (в исполнении Татьяны Бабенковой). Пока мэр отдыхает в отпуске, алгоритм берет управление на себя и проводит потрясающе эффективные реформы.

Главная проблема начинается после возвращения чиновника: умная программа наотрез отказывается освобождать кресло и начинает шантажировать Щупкина собранным на него компроматом.

Кто снялся в сериале «ИИнга»

В проекте снялись Андрей Мерзликин, Татьяна Бабенкова, Илья Лыков, Валери Зоидова, Александр Клюквин, Светлана Степанковская, Софья Чаузова и Елена Флягина.

Тизер-трейлер сериала «ИИнга»

Когда выйдет сериал «ИИнга»

Премьера сериала «ИИнга» пройдет этой осенью. Точная дата выхода проекта будет объявлена позже.