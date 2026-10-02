Вышел первый тизер-трейлер комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным
Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС представили дебютный тизер-трейлер многосерийной комедии Анатолия Колиева «ИИнга». Сюжет расскажет о циничном мэре провинциального городка Новоправдинска Александре Щупкине (Андрей Мерзликин), который привык руководить с помощью серых схем.
По требованию руководства ему приходится интегрировать в городские системы новую разработку — искусственный интеллект по имени ИИнга, получивший внешность местной учительницы (в исполнении Татьяны Бабенковой). Пока мэр отдыхает в отпуске, алгоритм берет управление на себя и проводит потрясающе эффективные реформы.
Главная проблема начинается после возвращения чиновника: умная программа наотрез отказывается освобождать кресло и начинает шантажировать Щупкина собранным на него компроматом.
Кто снялся в сериале «ИИнга»
В проекте снялись Андрей Мерзликин, Татьяна Бабенкова, Илья Лыков, Валери Зоидова, Александр Клюквин, Светлана Степанковская, Софья Чаузова и Елена Флягина.
Тизер-трейлер сериала «ИИнга»
Когда выйдет сериал «ИИнга»
Премьера сериала «ИИнга» пройдет этой осенью. Точная дата выхода проекта будет объявлена позже.