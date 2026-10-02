«Любопытная Варвара»: чем закончился 3-й сезон и ждать ли продолжения

Третий сезон «Любопытной Варвары» подошел к концу. Рассказываем, чем закончился проект и сколько в нем серий.

Сколько серий в третьем сезоне «Любопытной Варвары»

В третьем сезоне Варя и Вася отправляются в летний лагерь, где расследуют новые загадки — от истории с призраком до поисков пиратского клада. В сезоне восемь серий: первая длится 28 минут, последующие — 26-30 минут.

Чем закончился третий сезон

Далее — спойлеры к финалу третьего сезона.

Последняя история объединяет исчезновение директора лагеря и поиски пиратского клада. Валентина Григорьевича находят связанным в большом мешке на складе. Выясняется, что в городе появился его брат-близнец, одержимый поисками сокровищ. Он выдает себя за директора и присоединяется к Варе, Васе и Платону, рассчитывая с их помощью добраться до клада. В официальном разборе не уточняется, удалось ли героям в итоге завладеть сокровищами.

Будет ли четвертый сезон «Любопытной Варвары»

По состоянию на 1 октября 2026 года четвертый сезон «Любопытной Варвары» официально не анонсирован. Однако и об окончательном закрытии проекта также не сообщалось, поэтому дальнейшая судьба сериала остается открытой.

Где смотреть «Любопытную Варвару»

Третий сезон доступен на Wink. Главную роль Варвары Смородиной исполняет Полина Айнутдинова, роль Васи — Сергей Федоров.

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