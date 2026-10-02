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Любопытная Варвара 3 сезон: чем закончился, сколько серий и будет ли 4 сезон
Сериалы

2 октября, 15:25

1 мин.

«Любопытная Варвара»: чем закончился 3-й сезон и ждать ли продолжения

Василий Рогов
Кадр из сериала «Любопытная Варвара», реж. Юрий Коробейников, Марк Нуриев, Wink
Фото Кадр из сериала «Любопытная Варвара», реж. Юрий Коробейников, Марк Нуриев, Wink

Третий сезон «Любопытной Варвары» подошел к концу. Рассказываем, чем закончился проект и сколько в нем серий.

Сколько серий в третьем сезоне «Любопытной Варвары»

В третьем сезоне Варя и Вася отправляются в летний лагерь, где расследуют новые загадки — от истории с призраком до поисков пиратского клада. В сезоне восемь серий: первая длится 28 минут, последующие — 26-30 минут.

Чем закончился третий сезон

Далее — спойлеры к финалу третьего сезона.

Последняя история объединяет исчезновение директора лагеря и поиски пиратского клада. Валентина Григорьевича находят связанным в большом мешке на складе. Выясняется, что в городе появился его брат-близнец, одержимый поисками сокровищ. Он выдает себя за директора и присоединяется к Варе, Васе и Платону, рассчитывая с их помощью добраться до клада. В официальном разборе не уточняется, удалось ли героям в итоге завладеть сокровищами.

Будет ли четвертый сезон «Любопытной Варвары»

По состоянию на 1 октября 2026 года четвертый сезон «Любопытной Варвары» официально не анонсирован. Однако и об окончательном закрытии проекта также не сообщалось, поэтому дальнейшая судьба сериала остается открытой.

Где смотреть «Любопытную Варвару»

Третий сезон доступен на Wink. Главную роль Варвары Смородиной исполняет Полина Айнутдинова, роль Васи — Сергей Федоров.

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