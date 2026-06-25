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Паша сериал 2026: новый трейлер и дата выхода — где смотреть
Сериалы

25 июня, 19:00

1 мин.

Вышел новый трейлер сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Паша», реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина, Wish Media, Amediateka
Фото Кадр из сериала «Паша», реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина, Wish Media, Amediateka

«Амедиатека» опубликовала второй трейлер сериала «Паша». Проект рассказывает о 32-летнем настройщике пианино, которому приходится повзрослеть и выйти из зоны комфорта.

Режиссерами и сценаристами сериала «Паша» выступили Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).

Кто снялся в сериале «Паша»

В сериале «Паша» снялись Аскар Ильясов, Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич и Аглая Шиловская.

Когда выйдет сериал «Паша»

Премьера сериала «Паша» пройдет 10 июля.

Второй трейлер сериала «Паша»

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