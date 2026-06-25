Вышел новый трейлер сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

«Амедиатека» опубликовала второй трейлер сериала «Паша». Проект рассказывает о 32-летнем настройщике пианино, которому приходится повзрослеть и выйти из зоны комфорта.

Режиссерами и сценаристами сериала «Паша» выступили Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).

Кто снялся в сериале «Паша»

В сериале «Паша» снялись Аскар Ильясов, Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич и Аглая Шиловская.

Когда выйдет сериал «Паша»

Премьера сериала «Паша» пройдет 10 июля.