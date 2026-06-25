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След Чикатило сериал 2026: когда выйдет новая 7 серия — где смотреть
Сериалы

25 июня, 19:30

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «След Чикатило»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «След Чикатило», реж. Гога Мамаджанян, К.Б.А.
Фото Кадр из сериала «След Чикатило», реж. Гога Мамаджанян, К.Б.А.

В онлайн-кинотеатре Okko вышло шесть эпизодов сериала «След Чикатило». Проект рассказывает о масштабном расследовании преступлений кровавой банды «амазонок», орудовавшей на юге страны в начале 2000-х.

След Чикатило сериал 2026: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, где смотреть, трейлер, расписание серий.«Банда амазонок»: что известно о сериале «След Чикатило»

Кто снялся в сериале «След Чикатило»

В сериале «След Чикатило» снялись Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Ольга Смирнова, Ирина Темичева, Кристина Корбут, Диана Милютина, Карина Александрова и Ефим Петрунин.

Трейлер сериала «След Чикатило»

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «След Чикатило»

Седьмой эпизод сериала «След Чикатило» выйдет 2 июля.

След Чикатило сериал 2026: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; где смотреть.Сериал «След Чикатило»: расписание релиза эпизодов

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