Не только «Красотка»: 10 ярких ролей Джулии Робертс

Сегодня, 28 октября, американская актриса отмечает день рождения. К 56 годам Джулия Робертс снялась почти в 70 проектах, за которые получила несколько престижных кинонаград, а в нулевых — еще и статус одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Робертс стала всемирно известной благодаря романтической мелодраме «Красотка», однако она может похвастаться и другими ролями. Собрали несколько интересных картин с участием актрисы.

Чудо

Год: 2017.

Страна: США, Гонконг, Канада.

Режиссер: Стивен Чбоски.

В главных ролях: Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Чудо»

На странице Джулии Робертс на «Кинопоиске» первое место по рейтингу занимает культовый ситком «Друзья» (актриса появилась в одном из эпизодов второго сезона в роли бывшей одноклассницы Чендлера), а сразу за ним идет трогательная семейная драма «Чудо». В экранизации одноименного романа Р. Х. Паласио Робертс сыграла Изабель Пуллман — маму 10-летнего мальчика с редкой деформацией лица.

Лента «Чудо» получила «Сатурн» в категории «Лучший независимый фильм» и даже номинировалась на «Оскар» в категории «Лучший грим и прически», но уступила «Темным временам» — исторической драме, в которой Гари Олдман перевоплотился в Уинстона Черчилля.

Одиннадцать друзей Оушена

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

В первой части криминальной трилогии Джулии Робертс досталась роль Тесс — бывшей супруги Дэнни Оушена и нынешней подружки его главного противника, владельца нескольких казино Терри Бенедикта. Разумеется, чувства никуда не делись, и во втором фильме Тесс уже принимает активное участие в краже яйца Фаберже. В финальной части Робертс не появилась.

«Одиннадцать друзей Оушена» номинировались на премию канала MTV в категории «Лучшая экранная команда» и на французскую кинонаграду «Сезар» в секции «Лучший фильм на иностранном языке».

Мачеха

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Крис Коламбус.

В главных ролях: Джулия Робертс, Сьюзен Сарандон, Эд Харрис, Джена Мэлоун и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Мачеха»

В пронзительной драме «Мачеха» Робертс сыграла молодую девушку Изабель, которой предстоит найти общий язык с детьми ее нового спутника от предыдущего брака — 12-летней Энн и 6-летним Беном. Их мать Джекки не в восторге от стараний Изабель, но смертельный диагноз заставляет ее по-новому взглянуть на ситуацию. Робертс не потерялась на фоне более опытной коллеги, однако именно Сьюзен Сарандон была отмечена номинацией на «Золотой глобус».

Эрин Брокович

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт, Питер Койот и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Эрин Брокович»

Первый и единственный «Оскар» Джулия Робертс получила за ленту «Эрин Брокович», в основу которого легла реальная история правозащитницы и активистки: в начале 1990-х Брокович боролась против корпорации, загрязняющей грунтовые воды хромом. Нездоровая окружающая среда повлияла на местных жителей: у них начали развиваться онкологические заболевания.

Помимо «Оскара» актриса также получила «Золотой глобус», BAFTA, премию Гильдии актеров и кинонаграду MTV. Кроме того, именно эта роль сделала Робертс самой высокооплачиваемой актрисой: до нее ни одна женщина не получала гонорар в 20 миллионов долларов.

Умереть молодым

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Джоэл Шумахер.

В главных ролях: Джулия Робертс, Кэмпбелл Скотт, Винсент Д'Онофрио, Коллин Дьюхерст и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Умереть молодым»

Мелодрама «Умереть молодым» не снискала похвалы критиков, зато принесла Робертс две номинации на премию канала MTV: «Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина». Однако в обеих категориях ее обошла Линда Хэмилтон с картиной «Терминатор 2: Судный день».

По сюжету девушка Хилари решает кардинально изменить жизнь после расставания с парнем. Она откликается на объявление в газете о поисках сиделки. Подопечным героини становится Виктор, который проходит курс лечения от лейкемии.

Улыбка Моны Лизы

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Майк Ньюэлл.

В главных ролях: Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлз, Мэгги Джилленхол и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Улыбка Моны Лизы»

В драме о консервативном женском колледже актриса предстала в образе свободолюбивой феминистки Кэтрин Энн Уотсон, чьи преподавательские методы и идеи не нравятся руководству заведения. Новая учительница борется против патриархальных стереотипов о месте женщин и вскоре завоевывает авторитет среди студенток. Но сможет ли хоть одна из девушек по-настоящему изменить свою жизнь?

Стальные магнолии

Год: 1989.

Страна: США.

Режиссер: Херберт Росс.

В главных ролях: Салли Филд, Ширли Маклейн, Дэрил Ханна, Олимпия Дукакис, Джулия Робертс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Стальные магнолии»

Комедийная мелодрама «Стальные магнолии» принесла Джулии Робертс дебютную номинацию на «Оскар» и первый «Золотой глобус». Фильм повествует о дружбе шести женщин из провинциального городка в Луизиане, которые пронесли эту связь сквозь долгие годы. Робертс сыграла их главную опору — красавицу Шелби Итентон. Кстати, в 2012 году на экраны вышел одноименный ремейк, главную роль в котором исполнила Куин Латифа.

Август

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Джон Уэллс.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Юэн Макгрегор, Крис Купер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Август»

Экранный дуэт Мэрил Стрип и Джулии Робертс отмечен номинациями на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров. В ленте «Август» Стрип сыграла Вайолетт Уэстон, а Робертс — ее дочь Барбару. Женщине не нравится, что ее мать, которой был диагностирован рак, злоупотребляет лекарствами. Однако это — лишь капля в море: исчезновение супруга Вайолетт приводит к тому, что все многочисленные родственники собираются в одном доме, и теперь их личные тайны и претензии друг к другу вскрываются один за другим.

Ноттинг Хилл

Год: 1999.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Роджер Мичелл.

В главных ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Ричард МакКейб, Рис Иванс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Ноттинг Хилл»

Актриса засветилась в нескольких популярных ромкомах. Среди них — «Все говорят, что я люблю тебя», «Свадьба лучшего друга» и «Сбежавшая невеста». И все же лучших оценок добилась картина «Ноттинг Хилл». Европейская академия отметила ее номинацией в категории «Лучший фильм», Британская академия присудила фильму приз зрительских симпатий, а Хью Грант и Джулия Робертс претендовали на «Золотой глобус».

В центре истории — владелец небольшого книжного магазина в лондонском районе Ноттинг Хилл, куда однажды заходит голливудская суперзвезда, приехавшая в Англию на съемки. По законам жанра случайная встреча Уильяма и Анны становится судьбоносной.

Майкл Коллинз

Год: 1996.

Страна: США, Ирландия.

Режиссер: Нил Джордан.

В главных ролях: Лиам Нисон, Айдан Куинн, Стивен Ри, Алан Рикман, Джулия Робертс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Майкл Коллинз»

Среди исторических и биографических фильмов с участием Джулии Робертс стоит отметить драму «Майкл Коллинз» об ирландском революционере, который в начале XX века боролся за независимость родной страны.

Известного политического деятеля сыграл Лиам Нисон: эта роль принесла ему Кубок Вольпи Венецианского фестиваля (сама картина получила «Золотого льва» — высшую награду киносмотра). Робертс же предстала в образе Китти Кирнан, невесты Майкла Коллинза. В активе ленты также имеется по две номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премия Британской киноакадемии.