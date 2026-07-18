Фильмы и сериалы
Мультфильмы
Фильмы Сериалы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Мультфильмы
Новости
Президент Кертис мультсериал 2026: сюжет, трейлер и дата выхода — спин-офф Рика и Морти
Мультфильмы

Сегодня, 10:00

1 мин.

Опубликован трейлер спин-оффа «Рика и Морти» про Президента Кертиса

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Президент Кертис», реж. Филл Марк Сагадрака, Warner Bros. Discovery, Adult Swim
Фото Кадр из мультсериала «Президент Кертис», реж. Филл Марк Сагадрака, Warner Bros. Discovery, Adult Swim

Adult Swim представил новый трейлер анимационного сериала «Президент Кертис». Это прямой спин-офф культового сай-фай ситкома «Рик и Морти», посвященный харизматичному и эксцентричному главе Соединенных Штатов.

Сюжет сольного сериала расскажет о безумных буднях администрации Белого дома. Президенту Кертису и его команде придется самостоятельно решать абсурдные проблемы мирового и космического масштаба, которые Рик Санчез посчитал слишком скучными и мелкими для своего личного участия.

Трейлер мультсериала «Президент Кертис»

Когда выйдет мультсериал «Президент Кертис»

Премьера проекта запланирована на 26 июля.

Рик и&nbsp;Морти 9 сезон 1 серия: обзор, рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть новый сезон.Ревность, Коллектив и Бункерное измерение: как стартовал 9-й сезон «Рика и Морти»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мультфильмы
Сериалы
Новости холдинга
ЧМ-2026: На финал Испания – Аргентина назначили судью из Европы, Месси обратился к нации, Трамп приедет, чтобы наградить победителя, Ямаль получил травму
Минфин в третий раз за месяц не продал ОФЗ. Что это значит для инвестора
Финал ЧМ по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде
Что произошло за ночь 18 июля. Главное
Орешкин назвал технологический суверенитет способностью защищать данные граждан
Мельникова и Листунова снова в одной сборной. Олимпийские чемпионки выступят на ЧЕ в Хорватии

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
15 июл 14:00
Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
9 июл 08:00
Мультсериал «Люди Икс '97» может получить 10 сезонов
7 июл 21:30
Где смотреть 2-ю часть аниме-сериала «Путь Баки: Непобедимый самурай»
7 июл 21:00
3-й сезон мультсериала «Мои приключения с Суперменом»: расписание релиза эпизодов
7 июл 10:00
Где смотреть мультсериал «Время приключений: Побочные квесты»