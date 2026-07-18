Опубликован трейлер спин-оффа «Рика и Морти» про Президента Кертиса

Adult Swim представил новый трейлер анимационного сериала «Президент Кертис». Это прямой спин-офф культового сай-фай ситкома «Рик и Морти», посвященный харизматичному и эксцентричному главе Соединенных Штатов.

Сюжет сольного сериала расскажет о безумных буднях администрации Белого дома. Президенту Кертису и его команде придется самостоятельно решать абсурдные проблемы мирового и космического масштаба, которые Рик Санчез посчитал слишком скучными и мелкими для своего личного участия.

Трейлер мультсериала «Президент Кертис»

Когда выйдет мультсериал «Президент Кертис»

Премьера проекта запланирована на 26 июля.