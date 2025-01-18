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Кевин Костнер: лучшие фильмы и фильмография — день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:00

8 мин.

Кевину Костнеру — 70: 8 фильмов с обладателем двух премий «Оскар»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Дархэмские быки» / реж. Рон Шелтон / MGM
Фото Кадр из фильма «Дархэмские быки» / реж. Рон Шелтон / MGM
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Сегодня, 18 января, свой юбилей отмечает американский актер и режиссер Кевин Костнер. В кино он дебютировал еще в начале 1980-х и успел заработать два «Оскара», три «Золотых глобуса», две Премии Гильдии актеров и «Эмми», а также «Серебряного Медведя» Берлинского кинофестиваля и Почетный Сезар.

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Правда, не обошлось и без неудач: в копилке голливудской звезды — целая россыпь номинаций на «Золотую малину» и несколько громких кассовых провалов. И все же по случаю 70-летия Кевина Костнера вспоминаем лучшие фильмы с его участием.

Первая заметная роль: «Нет выхода»

Год: 1987.
Страна: США.
Режиссер: Роджер Дональдсон.
В главных ролях: Кевин Костнер, Джин Хэкмен, Шон Янг, Уилл Пэттон, Джордж Дзундза.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Нет выхода» / реж. Роджер Дональдсон / Orion Pictures
Фото Кадр из фильма «Нет выхода» / реж. Роджер Дональдсон / Orion Pictures

Впервые Кевин Костнер по-настоящему обратил на себя внимание благодаря драматическому триллеру «Нет выхода». Актер исполнил роль офицера ВМС США Тома Фаррелла, который заводит отношения с роскошной женщиной. Только вот у нее есть влиятельный любовник — Министр обороны Дэвид Брайс.

Когда Сьюзен погибает, начинается расследование, в котором принимают участие как Фаррелл, так и Брайс. Разумеется, не обходится и без шпионских игр, а под подозрением оказывается некий «крот» из КГБ по имени Юрий.

Актерский прорыв: «Неприкасаемые»

Год: 1987.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Де Пальма.
В главных ролях: Кевин Костнер, Шон Коннери, Чарльз Мартин Смит, Энди Гарсиа, Роберт Де Ниро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Неприкасаемые» / реж. Брайан Де Пальма / Paramount Pictures:
Фото Кадр из фильма «Неприкасаемые» / реж. Брайан Де Пальма / Paramount Pictures:

Второй релиз 1987 года, который стал для актера настоящим прорывом — это гангстерская лента «Неприкасаемые». Картина переносит зрителей в Чикаго 1930-х, когда борьба местной полиции с Аль Капоне была в самом разгаре. Кевину Костнеру достался образ Элиота Несса: именно ему удалось посадить легендарного гангстера за решетку.

Стоит отметить, что именно «Неприкасаемые» принесли «Оскар» Шону Коннери, сыгравшему полицейского Джима Мэлоуна. Также в копилке фильма — премия BAFTA в категории «Лучший саундтрек» и номинация на французскую премию «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Один из лучших спортивных фильмов: «Дархэмские быки»

Год: 1988.
Страна: США.
Режиссер: Рон Шелтон.
В главных ролях: Кевин Костнер, Сьюзен Сарандон, Тим Роббинс, Трей Уилсон, Роберт Вул.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Дархэмские быки» / реж. Рон Шелтон / MGM
Фото Кадр из фильма «Дархэмские быки» / реж. Рон Шелтон / MGM

В рейтинге «10 лучших фильмов о спорте», опубликованном Американским институтом киноискусства» лента «Дархэмские быки» занимает 5-е место. Кроме того, фильм может похвастаться номинацией на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» (победа тогда досталась «Человеку дождя») и двумя номинациями на «Золотой глобус».

На экране Кевин Костнер перевоплотился в Крэша Дэйвиса — ветерана бейсбола, которому предлагают стать наставником подающего надежды игрока. Тем временем фанатка команды Энни, сразу получившая отказ от Крэша, решает завести отношения с его молодым подопечным.

Режиссерский дебют, получивший семь «Оскаров»: «Танцующий с волками»

Год: 1990.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Кевин Костнер.
В главных ролях: Кевин Костнер, Мэри Макдоннелл, Грэм Грин, Родни А. Грант, Флойд «Ред Кроу» Уэстермен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Танцующий с волками» / реж. Кевин Костнер / Tig Productions
Фото Кадр из фильма «Танцующий с волками» / реж. Кевин Костнер / Tig Productions

В 1991 году Кевин Костнер стал пятым в истории режиссером, получившим «Оскар» за дебютный проект. В категории «Лучший фильм» историческая драма «Танцующий с волками» обошла «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мура, третью часть «Крестного отца и сразу две картины с Де Ниро — «Славные парни» и «Пробуждение». Также лента одержала победу в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Кроме того, фильм, повествующий о лейтенанте Джоне Данбаре, который во времена Гражданской войны завел дружбу с индейцами, заработал три «Золотых глобуса», а сам Костнер в рамках Берлинского кинофестиваля был отмечен «Серебряным Медведем» за выдающиеся персональные достижения.

Кассовый хит: «Робин Гуд: Принц воров»

Год: 1991.
Страна: США.
Режиссер: Кевин Рейнольдс.
В главных ролях: Кевин Костнер, Морган Фриман, Мэри Элизабет Мастрантонио, Кристиан Слэйтер, Алан Рикман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Робин Гуд: Принц воров» / реж. Кевин Рейнольдс / Morgan Creek Productions
Фото Кадр из фильма «Робин Гуд: Принц воров» / реж. Кевин Рейнольдс / Morgan Creek Productions

Приключенческий фильм «Робин Гуд: Принц воров» о благородном разбойнике из средневековых английских баллад оказался весьма неоднозначным. Критики в свое время остались не в восторге от новинки, а Кевин Костнер, сыгравший самого Робина из Локсли, и вовсе получил «Золотую малину» в категории «Худшая мужская роль».

При этом картина собрала внушительную кассу, став вторым самым прибыльным релизом 1991 года (лидером оказался сиквел «Терминатора»): при бюджете в 48 миллионов долларов, только в США фильм заработал более 160 миллионов. Также в активе ленты — номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а Алан Рикман, сыгравший шерифа Ноттингема, был отмечен премией BAFTA.

Масштабная драматическая роль: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»

Год: 1991.
Страна: США, Франция.
Режиссер: Оливер Стоун.
В главных ролях: Кевин Костнер, Гари Олдман, Томми Ли Джонс, Кевин Бейкон, Сисси Спейсек.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» / реж. Оливер Стоун / Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» / реж. Оливер Стоун / Warner Bros. Pictures

В политическом триллере «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» Кевину Костнеру достался образ окружного прокурора Джима Гаррисона. Именно он занимался расследование убийства 35-го Президента США и довел дело до суда. Эта роль принесла ему вторую актерскую номинацию на «Золотой глобус», но тогда удача улыбнулась Нику Нолти.

При этом Оливер Стоун выиграл «Золотой глобус» в режиссерской категории, а монтаж и операторская работа были отмечены «Оскаром». Еще в копилке картины — две награды BAFTA и номинация на премию канала MTV в категории «Лучший фильм».

Еще один суперхит: «Телохранитель»

Год: 1992.
Страна: США.
Режиссер: Мик Джексон.
В главных ролях: Кевин Костнер, Уитни Хьюстон, Гари Кемп, Билл Коббс, Ральф Уэйт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Кадр из фильма «Телохранитель» / реж. Мик Джексон / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Телохранитель» / реж. Мик Джексон / Warner Bros.

И вновь — лента, разделившая критиков и зрителей. Первые приняли «Телохранителя» прохладно. Более того мелодрама заработала семь номинаций на антипремию «Золотая малина» (в актерских категориях Костнера и Хьюстон обошли Сильвестр Сталлоне и Мелани Гриффит). При этом, как и в случае с фильмом «Робин Гуд: Принц воров», «Телохранитель» стал вторым самым кассовым релизом года.

Напомним, что в центре сюжета — популярная певица Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает угрозы. Новым телохранителем звезды становится Фрэнк Фармер — бывший сотрудник Секретной службы, охранявший сразу нескольких президентов.

Лучший актерский состав: «Скрытые фигуры»

Год: 2016.
Страна: США.
Режиссер: Тед Мелфи.
В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер, Кирстен Данст.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Скрытые фигуры» / реж. Тед Мелфи / Fox 2000 Pictures
Фото Кадр из фильма «Скрытые фигуры» / реж. Тед Мелфи / Fox 2000 Pictures

В середине 90-х на репутации Кевина Костнера сказался кассовый провал ленты «Водный мир», а новые проекты за редким исключением получали все больше смешанных и негативных отзывов. При этом актер успел засветиться в киновселенной DC, сыграв в «Человеке из стали» Джонатана Кента — приемного отца Супермена.

Внимание критиков сегодняшний герой вернул себе благодаря байопику «Скрытые фигуры» о трех женщинах-математиках, работавших в НАСА. На экране Костнер перевоплотился в Эла Харрисона, возглавившего Космическую рабочую группу. Вместе с коллегами по фильму он получил Премию гильдии актеров в категории «Лучший актерский состав».

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