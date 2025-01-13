«Король и Шут. Навсегда»: что известно о полнометражном продолжении сериала о легендарной группе
В этом году пройдет премьера фильма Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда». Рассказываем обо всем, что известно о полнометражном продолжении сериала о легендарной группе.
- Что показали в сериале «Король и Шут»
- Реакция зрителей и критиков на сериал «Король и Шут»
- Сюжет фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Изменение названия фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Создатели фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Актеры и персонажи фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Когда выйдет фильм «Король и Шут. Навсегда»
- Где смотреть фильм «Король и Шут. Навсегда»
Что показали в сериале «Король и Шут»
Сериал «Король и Шут» рассказывал о становлении одноименной группы и жизни музыкантов, в которой случались как взлеты, так и падения.
Параллельно проект пытался отразить альтернативную сказочную реальность, где живут персонажи песен «Король и Шут».
Реакция зрителей и критиков на сериал «Король и Шут»
Сериал «Король и Шут» получил в целом положительные отзывы зрителей и критиков, однако среди аудитории есть и те, кому не пришелся по душе творческий подход создателей проекта. Преданные поклонники группы, знающие ее историю, не могут найти в сериале ничего подлинного для себя.
Несмотря на это, даже скептично настроенная часть аудитории не может не отметить хороший каст проекта, в частности, актеров, выбранных на роли Михаила Горшенева (Константин Плотников) и Андрея Князева (Влад Коноплев).
Семья и коллеги Михаила Горшенева по-разному оценили сериал. Например, группа «Северный флот» (коллектив, образовавшийся после смерти Михаила Горшенева, в состав которого вошли музыканты «Короля и Шута») и брат Алексей Горшенев («Кукрыниксы, «ГОРШЕНЕВ») помогали в работе над проектом и отзываются о нем положительно. Однако вдова Михаила Горшенева негативно оценила сериал «Король и Шут», посчитав представленный образ своего мужа в нем гиперболизированным.
Сюжет фильма «Король и Шут. Навсегда»
По сюжету фильма панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Главной угрозой сказочного мира выступает Некромант, одолеть которого способны только Горшок и Князь — два друга, которых разделила смерть.
«Основной образ, с которого взят Некромант, — музыкант Дэвид Боуи. Я посмотрел документальный фильм о нем, пересматривал его концерты, клипы. Наблюдал, что он делает, почему своей необычностью притягивает людей. Мы и в гриме, и в костюме вдохновлялись Боуи», — рассказал исполнитель роли Некроманта Илья Гришин.
Изменение названия фильма «Король и Шут. Навсегда»
Первоначальным названием фильма «Король и Шут. Навсегда» было «Король и Шут. Как в старой сказке», по аналогии с одноименным альбомом группы 2001 года. Однако позже создатели проекта приняли решение пойти другим путем, представив подзаголовок, вероятно, работающий на более широкую аудиторию, не знакомую с творческом панк-группы.
Создатели фильма «Король и Шут. Навсегда»
Режиссером фильма «Король и Шут. Навсегда» выступает Рустам Мосафир, до работы над сериалом о панк-группе известный по таким проектам, как «#Яжотец», «Гусар» и «Скиф».
Рустам Мосафир также отвечает за создание сценария фильма вместе с Александром Бузиным («Ночной режим», «Ночной режим. Фильм»).
В числе продюсеров фильма «Король и Шут. Навсегда» — создатель группы «Король и Шут» Андрей Князев, Дмитрий Нелидов, Игорь Гудков, Елена Мельникова и Ольга Филипук.
К референсам фильма можно отнести такие проекты, как «Пираты Карибского моря», «Бесконечная история», «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Братья Гримм».
Бюджет картины «Король и Шут. Навсегда» составляет 400 миллионов рублей. Снимать фильм планировалось в павильонах, Санкт-Петербурге и Териберке.
Актеры и персонажи фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Константин Плотников — Михаил Горшенев (Горшок).
- Влад Коноплев — Андрей Князев (Князь).
- Илья Гришин — Некромант.
- Дарья Мельникова — Вдова.
- Вера Вольт — Принцесса.
- Илья Хвостиков — Кочерыжка.
Кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»
Когда выйдет фильм «Король и Шут. Навсегда»
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в 2025 году. Точная дата релиза проекта пока неизвестна.
Где смотреть фильм «Король и Шут. Навсегда»
Картину «Король и Шут. Навсегда» будут показывать в российских кинотеатрах, а после фильм станет доступен на «Кинопоиске».
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