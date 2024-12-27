Каким получился байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе в главной роли

В мировой прокат вышел новый фильм Джеймса Мэнголда — биографическая драма «Боб Дилан: Никому не известный», рассказывающая о нескольких годах жизни музыканта. Сюжет заканчивается на одном из самых важных моментов его карьеры, когда звезда американского фолка изменился навсегда.

Лента Мэнголда — не первое кинопроизведение, пытающееся рассказать историю о Бобе Дилане, и не первый фильм самого режиссера, уже работавшего в этом жанре. Ранее он поставил фильм «Переступить черту» — биографию другой музыкальной легенды, Джонни Кэша. «Никому не известный» — местами увлекательное, местами скучное зрелище, которое, увы, не говорит ничего нового о самой личности Боба Дилана, зато в очередной раз доказывает, что Тимоти Шаламе все-таки талантливый актер. Разбираемся, удалось ли фильму передать дух времени и хоть немного раскрыть судьбу культового музыканта.

Сюжет фильма «Боб Дилан: Никому не известный»

Молодой Дилан посещает в больнице своего кумира — певца и музыканта Вуди Гатри. Там же он встречает и другую легенду фолк-музыки, Пита Сигера. Исполнение песни молодым Бобом поражает двух опытных музыкантов, а Сигер и вовсе предлагает остановиться у его семьи. С этого момента начинается путь Дилана на нью-йоркской фолк-сцене.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Молодой автор встретит на одном из концертов художницу Сильви Руссо: прообразом героини выступила реальная художница Сьюзан Ротоло, с которой Дилан встречался в тот период. Также Боб поразит своей харизмой и творческим подходом менеджера Альберта Гроссмана и другую звезду того времени, Джоан Баез. С последней у него получится не только творческая коллаборация, но и завяжется целый роман, который, впрочем, не приведет ни к чему серьезному.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Поднявшись на вершину фолк-сцены, Боб Дилан начинает тяготиться не только ограничениями жанра, но и ожиданиями как продюсеров, так и зрителей. Он хочет играть новую музыку, в то время как публика требует от него хитов. Это выливается в скандал на одном из совместных выступлений с Баез, когда Боб отказывается играть любимые всеми песни и уходит за сцену.

Главным же конфликтом ленты становится желание Дилана перейти на электрический звук, в то время как аудитория фолка предпочитает традиционные аранжировки и оказывается явно не готова к инновационному видению музыканта.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Ну а событием, перевернувшим все с ног на голову, станет музыкальный фестиваль в Ньюпорте. Выступая в своей новой манере, Дилан будет освистан публикой и назван «Иудой». Это окончательно разорвет отношения музыканта с традиционной фолк-сценой, с Джоан Баез и с его наставником Питом Сигером, который символично пытался перерезать провода во время выступления Дилана.

Каким получился фильм «Боб Дилан: Никому не известный»

Боб Дилан — фигура настолько знаковая, что сложно охватить весь масштаб его личности и поместить его в фильм хронометражом чуть больше двух часов. Поэтому решение Мэнголда сконцентрироваться лишь на одном важном эпизоде в истории музыканта можно назвать здравым и осмысленным.

Но проблема в том, что такая концентрация на важном по итогу не дает ничего нового, не рассказывает о герое и, учитывая давность событий, просто не сможет заинтересовать не сильно вовлеченного в биографию Дилана зрителя.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Современному зрителю главный конфликт фильма может показаться уж слишком узконаправленным. Так что для вникания от посетителя кинотеатра потребуется принятие правил игры закостенелой сцены. Конечно, всегда можно списать подобные претензии на незнание зрителем материала.

Но в таком случае у «Никому не известного» возникает другая проблема. О Дилане уже снимали фильмы, феномен музыканта уже пытались исследовать в кино и делали его и гораздо обстоятельнее, как в случае с документальным фильмом Скорсезе, и уникальнее, как в случае с лентой Тодда Хейнса «Меня там нет».

Фото Кадр из фильма «Меня там нет», реж. Тодд Хейнс/ Weinstein Company

В последнем роль великого музыканта исполнили Ричард Гир, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бейл и Кейт Бланшетт. Каждый из артистов олицетворял определенный этап в жизни Дилана, и следить за этим порой гораздо увлекательнее, чем за лентой Мэнголда.

Актеры фильма «Боб Дилан: Никому не известный»

Но есть у «Боб Дилан: Никому не известный» и один неоспоримый плюс — актерские работы. Исполнивший роль Пита Сигера и местами неузнаваемый Эдвард Нортон хорошо вживается в образ наставнической фигуры.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Эль Фаннинг в роли Сильви Руссо просто хорошо смотрится, тем более что это уже не первая совместная работа актрисы с главной звездой этого фильма Тимоти Шаламе.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Именно Тимоти Шаламе, кажется, может стать главной причиной заметности фильма. Актер, которому многие уже пророчат как минимум номинацию на премию «Оскар», обстоятельно подошел к роли. Он изучал походку и манеры Дилана и не только научился бубнить под стать своему герою, но сам исполнил все звучавшие в фильме песни музыканта. Кроме этого, Тимоти научился играть на главных инструментах Дилана — гитаре и губной гармошке.

По слухам, такой подход попортил немало нервов съемочной команде. Тимоти Шаламе — один из тех актеров, которые работают по системе Станиславского. И внедрение черт персонажа в реальную жизнь не ограничилось поездками по родным местам Дилана или исполнением песен музыканта. Шаламе просил называть себя именем своего персонажа даже за пределами съемочной площадки и, кажется, перенял сложный характер героя, перестав общаться почти со всей командой фильма.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

Впрочем, подобный подход дал свои плоды, и на экране Шаламе действительно перевоплотился в Дилана. Наблюдать за ним действительно интересно, почти настолько же, насколько забавно рассуждать о сложности съемок совместных сцен Тимоти и Эдварда Нортона, учитывая, что обе звезды известны капризными характерами.

Трейлер фильма «Боб Дилан: Никому не известный»



Стоит ли смотреть фильм «Боб Дилан: Никому не известный»

Несмотря на все старания Тимоти Шаламе и выбор основой сюжета лишь одного эпизода из жизни Боба Дилана, «Никому не известный» все-таки отказывается выйти за рамки стандартной биографической драмы. Это не позволяет ленте дать зрителю что-то по настоящему новое, заинтересовать и по-настоящему увлечь.

Фото Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», реж. Джеймс Мэнголд/ Searchlight Pictures

При этом сам Боб Дилан ленту одобрил, а это значит немало. В любом случае актерская работа главной звезды фильма и честная демонстрация характера музыканта без лишних прикрас стоят потраченного времени. А песни, исполненные Тимоти Шаламе, с большой вероятностью заставят вас переслушать или познакомиться с оригинальными произведениями Боба Дилана, который за свои тексты даже стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.