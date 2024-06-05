Шоураннер «Пацанов» рассказал о возможном 6 сезоне шоу

В интервью Inverse шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал, что не уверен в завершении шоу после пятого сезона, как планировалось ранее.

До «Пацанов» Крипке был создателем «Сверхъестественного» — сериала, в котором изначально задуманные пять сезонов растянулись на все пятнадцать.

«Это научило меня тому, что не стоит пытаться предсказать количество сезонов, ведь я тот человек, который — без преувеличений — за всю историю индустрии развлечений ошибался в этом вопросе больше всего. Как-то мне указали на это, и я сказал: «Ты прав, это просто смешно. Буду держать рот на замке». Так я и сделаю», — объяснил шоураннер.

На данный момент «Пацаны» находятся на этапе приближающейся премьеры четвертого сезона. Первые три эпизода продолжения шоу выйдут 13 июня на платформе Prime Video.