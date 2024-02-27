Документальный фильм «В Арктику» покажут в российских кинотеатрах

29 февраля в российских кинотеатрах пройдет премьера документального фильма «В Арктику», в котором путешественник Леонид Круглов отправляется на поиски «морского единорога» в северные моря, а потом, попав под «притяжение Арктики», переживает множество захватывающих и опасных приключений.

Съемки проекта заняли семь лет. За время его создания было организовано 17 экспедиций.

Документальный фильм «В Арктику» начнут показывать в российских кинотеатрах с 29 февраля.