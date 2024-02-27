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В Арктику 2024: дата выхода, сюжет, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

27 февраля, 17:20

1 мин.

Документальный фильм «В Арктику» покажут в российских кинотеатрах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «В Арктику».
Фото Кадр из фильма «В Арктику»
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29 февраля в российских кинотеатрах пройдет премьера документального фильма «В Арктику», в котором путешественник Леонид Круглов отправляется на поиски «морского единорога» в северные моря, а потом, попав под «притяжение Арктики», переживает множество захватывающих и опасных приключений.

Съемки проекта заняли семь лет. За время его создания было организовано 17 экспедиций.

Документальный фильм «В Арктику» начнут показывать в российских кинотеатрах с 29 февраля.

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