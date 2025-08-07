Стартовал 2-й сезон «Уэнсдэй»: расписание релиза эпизодов
6 августа на Netflix вышли четыре эпизода второго сезона сериала «Уэнсдэй». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая отправляется на обучение в академию для изгоев Nevermore.
Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»
|1 серия
|6 августа
|2 серия
|6 августа
|3 серия
|6 августа
|4 серия
|6 августа
|5 серия
|3 сентября
|6 серия
|3 сентября
|7 серия
|3 сентября
|8 серия
|3 сентября
