Уэнсдэй 2 сезон: дата выхода серий и расписание — Дженна Ортега
Фильмы и сериалы

7 августа, 14:05

0 мин.

Стартовал 2-й сезон «Уэнсдэй»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнсдэй», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix

6 августа на Netflix вышли четыре эпизода второго сезона сериала «Уэнсдэй». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая отправляется на обучение в академию для изгоев Nevermore.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»

1 серия 6 августа
2 серия 6 августа
3 серия 6 августа
4 серия 6 августа
5 серия 3 сентября
6 серия 3 сентября
7 серия 3 сентября
8 серия 3 сентября

Уэнсдэй 3 сезон: что известно, когда выйдет.Сериал «Уэнсдэй» продлили на 3-й сезон

Фильмы
