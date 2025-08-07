Стартовал 2-й сезон «Уэнсдэй»: расписание релиза эпизодов

6 августа на Netflix вышли четыре эпизода второго сезона сериала «Уэнсдэй». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая отправляется на обучение в академию для изгоев Nevermore.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»