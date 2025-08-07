Стиль жизни
Финник 2 мультфильм 2025: трейлер и дата выхода — Слава Копейкин
Фильмы и сериалы

7 августа, 15:55

1 мин.

Слава Копейкин присоединился к касту мультфильма «Финник 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Озвучка мультфильма «Финник 2», реж. Денис Чернов, «Группа Компаний «Рики», Кинокомпания СТВ, Студия Компьютерной анимации Петербург
Фото НМГ Кинопрокат

Слава Копейкин озвучит персонажа по имени Тим в сиквеле «Финника». В продолжении анимационного проекта главный герой теряет невидимость, тем самым поставив мир домовых под угрозу.

Тим — новичок в школе Кристины. Вместе они помогают Финнику вернуть все на круги своя.

«В кино ты все-таки рождаешь персонажа. А здесь он уже готовый, и тебе нужно немного под него подстраиваться. Это двойная работа и довольно интересный опыт, необычный для меня, но в этом и заключается главное отличие. На самом деле это одновременно и сложно, и интересно», — рассказал Копейкин.

Трейлер мультфильма «Финник 2»

Когда выйдет «Финник 2»

Премьера мультфильма запланирована на 23 октября.

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

Мультфильмы
Takayama

КХЛ на Кинопоиске

