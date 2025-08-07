Слава Копейкин присоединился к касту мультфильма «Финник 2»

Слава Копейкин озвучит персонажа по имени Тим в сиквеле «Финника». В продолжении анимационного проекта главный герой теряет невидимость, тем самым поставив мир домовых под угрозу.

Тим — новичок в школе Кристины. Вместе они помогают Финнику вернуть все на круги своя.

«В кино ты все-таки рождаешь персонажа. А здесь он уже готовый, и тебе нужно немного под него подстраиваться. Это двойная работа и довольно интересный опыт, необычный для меня, но в этом и заключается главное отличие. На самом деле это одновременно и сложно, и интересно», — рассказал Копейкин.

Трейлер мультфильма «Финник 2»

Когда выйдет «Финник 2»

Премьера мультфильма запланирована на 23 октября.