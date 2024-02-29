Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Невский, мультсериал 2024: дата выхода, расписание серий, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Невский».
Фото Кадр из мультсериала «Невский»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

25 февраля на «Кинопоиске» прошла премьера российского мультсериала «Невский» по мотивам одноименных комиксов.

События разворачиваются во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету проекта злу противостоит команда супергероев: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая, Кот-Ученый и богатырь Невский, которому уже так много лет, что он позабыл свое имя.

Персонажей в «Невском» озвучили Илья Исаев, Иван Чабан, Акмаль Ходжаниязов, Сергей Анненков, Люся Чеботина, Глеб Гаврилов и Сергей Воробьев.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «Невский»

1 серия 25 февраля
2 серия 25 февраля
3 серия 25 февраля
4 серия 3 марта
5 серия 10 марта
6 серия 17 марта
Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин, 2024. На Apple TV+ вышел мультфильм «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин»
Мультфильмы
Сериалы
1
0
Новости холдинга
В Британии сообщили о росте количества атак хуситов на 100% после ударов США
Оппозиция Чада обвинила правительство в убийстве одного из лидеров
Белый дом призвал Израиль расследовать удар по ожидавшим помощи палестинцам
Шольц отверг возможность отправки войск Германии и НАТО на Украину
dasdsadada
Читайте далее
Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта
Следующий материал
Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта
Последние новости
21:25
Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов
20:05
6 сезон сериала «Трудные подростки»: стоит ли ждать продолжения проекта
19:30
Анонсирован ремейк популярного советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»
18:00
Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта
14:45
По сериалу «Трудные подростки» готовят цирковой спектакль
dasdsadada