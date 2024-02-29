Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов
25 февраля на «Кинопоиске» прошла премьера российского мультсериала «Невский» по мотивам одноименных комиксов.
События разворачиваются во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету проекта злу противостоит команда супергероев: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая, Кот-Ученый и богатырь Невский, которому уже так много лет, что он позабыл свое имя.
Персонажей в «Невском» озвучили Илья Исаев, Иван Чабан, Акмаль Ходжаниязов, Сергей Анненков, Люся Чеботина, Глеб Гаврилов и Сергей Воробьев.
Расписание релиза эпизодов мультсериала «Невский»
|1 серия
|25 февраля
|2 серия
|25 февраля
|3 серия
|25 февраля
|4 серия
|3 марта
|5 серия
|10 марта
|6 серия
|17 марта
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