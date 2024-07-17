Опубликован тизер сериала «Трудная» с Кирой Медведевой
START опубликовал тизер сериала «Трудная», по сюжету которого главная героиня Влада пытается наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы.
Режиссером проекта выступила Оксана Барковская («Новенькие»). Она же написала сценарий вместе с Ириной Гурьяновой («Плакса»).
В «Трудной» снялись Кира Медведева, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артем Давыдов и Слава Киселева.
Премьера сериала «Трудная» пройдет в августе. Точная дата релиза пока неизвестна.
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