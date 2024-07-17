Сериал «Убойный отпуск»: расписание релиза эпизодов

На KION вышли первые четыре эпизода сериала Сергея Дьячковского («Выжившие») «Убойный отпуск».

По сюжету проекта Люба и Рома считают, что их брак обречен, но, чтобы не расстраивать свою беременную дочь Настю, они принимают ее подарок — тур в пятизвездочный отель в Турции.

После заселения супруги проводят вечер в разных компаниях, а наутро Люба находит у себя в постели труп Эмина, с которым познакомилась накануне. Супруги начинают думать, как избавиться от тела.

В сериале снялись Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова, Алим Хоконов, Степан Девонин, Денис Кузнецов, Аля Элоуисси, Сергей Дьячковский и Зия Ага.

Расписание релиза эпизодов сериала «Убойный отпуск»