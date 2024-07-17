Вышел трейлер 6 сезона сериала «Голяк»
Sky TV опубликовал трейлер шестого сезона сериала «Голяк». По сюжету проекта Винни и его друзья живут в английской глубинке и промышляют нелегальными делами.
В сериале снялись Джо Гилган, Мишель Кигэн, Райан Сэмпсон, Том Хэнсон, Брона Галлахер, Джоанна Хигсон, Аарон Хеффернан, Парт Такерар, Бхавна Лимбачья и Стив Эветс.
Дата выхода шестого сезона сериала «Голяк» пока неизвестна.
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16 июл 19:45
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