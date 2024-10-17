Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»
Сегодня, 17 октября, состоялась премьера пятого эпизода третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые в итоге помогают им прийти к исцелению.
Трейлер 3-го сезона сериала «Триггер»
Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»
Шестой эпизод третьего сезона сериала «Триггер» выйдет 24 октября на «Кинопоиске».
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16 окт 18:40
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