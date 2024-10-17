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Триггер 3 сезон 6 серия: когда выйдет — дата выхода 6 эпизода
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Сегодня, 13:45

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер»
Фото Кадр из сериала «Триггер»
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Сегодня, 17 октября, состоялась премьера пятого эпизода третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые в итоге помогают им прийти к исцелению.

&laquo;Триггер&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть новый сезон. «А ты точно психотерапевт?» Обзор старта третьего сезона сериала «Триггер»

Трейлер 3-го сезона сериала «Триггер»

Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Шестой эпизод третьего сезона сериала «Триггер» выйдет 24 октября на «Кинопоиске».

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