Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Сегодня, 17 октября, состоялась премьера пятого эпизода третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые в итоге помогают им прийти к исцелению.

Трейлер 3-го сезона сериала «Триггер»

Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Шестой эпизод третьего сезона сериала «Триггер» выйдет 24 октября на «Кинопоиске».