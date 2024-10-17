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Комбинация сериал 2024: что было в 7 серии — основные события
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Сегодня, 15:00

2 мин.

Что показали в 7 эпизоде сериала «Комбинация»

На Wink вышла 7 серия сериала «Комбинация»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink.
Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink.
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Сегодня, 17 октября, на Wink состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

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Что показали в 7-й серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

  • Алена Апина с Александром Иратовым едут навестить маму певицы, самочувствие которой ухудшилось;

  • Александр Шишинин хочет забрать права на «Комбинацию» у продюсера Максима Базыкина. Они пытаются сойтись в цене. Базыкин соглашается отдать группу за миллион долларов;

  • Шишинин обращается за помощью к своему старому приятелю;

  • Любовница Александра Шишинина Анжела просит его разрешения на то, чтобы бас-гитаристка «Комбинации» Ольга Ахунова ушла из группы и могла строить личную жизнь;

  • Шишинина новость об отношениях Ольги приводит в бешенство. Он приходит к группе и узнает, что Ахунова наглоталась таблеток;

  • Девушку удается привести в себя. Продюсер и участницы группы поднимают вопрос о его запрете на романы. По мнению Шишинина, у артисток стоит выбор: или «Комбинация», или любовь;

  • Александр Шишинин дает Ольге испытательный срок, на время которого ее место в группе займет Анжела;

  • «Комбинация» готовится к концерту, но Шишинин не может найти барабанщицу Нюру Ковалеву. Тогда продюсер просит выйти на сцену свою жену Наташу вместо нее. Нюра все же появляется, и Шишинин штрафует ее за опоздание;

  • Александр Шишинин дает интервью Сергею Чичканову для программы «Новый понедельник», где объявляет, что группа «Комбинация» отправляется в тур по США. Кроме того, продюсер подчеркивает, что Максим Базыкин поддерживает этот шаг;

  • Жена Александра Шишинина и любовница продюсера выясняют отношения;

  • Александр Иратов и Алена Апина пытаются решить, есть ли у их романа будущее, и приходят к выводу, что Алене нужно уйти из группы;

  • Иратов ставит Алене условие, что поддержит ее сольную карьеру, если ее стартовый трек будет успешен. В противном случае она должна забыть о своих карьерных амбициях;
  • Максим Базыкин дает интервью Сергею Чичканову, в котором говорит, что считает уход Алены Апиной из «Комбинации» большой утратой;

  • Шишинин записывает видеообращение жене Наташе и дочке Виктории, где просит у них прощения и признается, что проиграл. Александр приставляет к виску курок пистолета.

Комбинация Wink: расписание серий. Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов

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