Что показали в 7 эпизоде сериала «Комбинация»
Сегодня, 17 октября, на Wink состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Что показали в 7-й серии «Комбинации»
Осторожно: спойлеры!
- Алена Апина с Александром Иратовым едут навестить маму певицы, самочувствие которой ухудшилось;
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Александр Шишинин хочет забрать права на «Комбинацию» у продюсера Максима Базыкина. Они пытаются сойтись в цене. Базыкин соглашается отдать группу за миллион долларов;
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Шишинин обращается за помощью к своему старому приятелю;
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Любовница Александра Шишинина Анжела просит его разрешения на то, чтобы бас-гитаристка «Комбинации» Ольга Ахунова ушла из группы и могла строить личную жизнь;
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Шишинина новость об отношениях Ольги приводит в бешенство. Он приходит к группе и узнает, что Ахунова наглоталась таблеток;
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Девушку удается привести в себя. Продюсер и участницы группы поднимают вопрос о его запрете на романы. По мнению Шишинина, у артисток стоит выбор: или «Комбинация», или любовь;
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Александр Шишинин дает Ольге испытательный срок, на время которого ее место в группе займет Анжела;
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«Комбинация» готовится к концерту, но Шишинин не может найти барабанщицу Нюру Ковалеву. Тогда продюсер просит выйти на сцену свою жену Наташу вместо нее. Нюра все же появляется, и Шишинин штрафует ее за опоздание;
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Александр Шишинин дает интервью Сергею Чичканову для программы «Новый понедельник», где объявляет, что группа «Комбинация» отправляется в тур по США. Кроме того, продюсер подчеркивает, что Максим Базыкин поддерживает этот шаг;
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Жена Александра Шишинина и любовница продюсера выясняют отношения;
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Александр Иратов и Алена Апина пытаются решить, есть ли у их романа будущее, и приходят к выводу, что Алене нужно уйти из группы;
- Иратов ставит Алене условие, что поддержит ее сольную карьеру, если ее стартовый трек будет успешен. В противном случае она должна забыть о своих карьерных амбициях;
- Максим Базыкин дает интервью Сергею Чичканову, в котором говорит, что считает уход Алены Апиной из «Комбинации» большой утратой;
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Шишинин записывает видеообращение жене Наташе и дочке Виктории, где просит у них прощения и признается, что проиграл. Александр приставляет к виску курок пистолета.