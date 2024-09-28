«А ты точно психотерапевт?» Обзор старта третьего сезона сериала «Триггер»

19 сентября на «Кинопоиске» стартовал третий сезон драматического сериала «Триггер». Рассказываем, стоит ли смотреть продолжение истории о психотерапевте, который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс, но не может справиться с собственной жизнью.

О чем сериал «Триггер»

Изначально идея «Триггера» появилась благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой («Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе», «Комбинация») с психологом Сергеем Насибяном, который в своей работе придерживался стратегии «провокативного» метода.

Рабочее название проекта было «Провокатор». По сюжету психолог Артем Стрелецкий на профессиональном поле придерживается метода «шоковой терапии», выводя пациентов из зоны комфорта.

По мнению создателей сериала, провокации активируют в психике человека желание разобраться со своими проблемами незамедлительно, в то время как пациенты типичных психологов убивают на сеансах годы, нередко так ни к чему и не придя.

Фото Кадр из сериала «Триггер»

«Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани — спасти всех, разрушая себя», — рассказывал генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

«В «Триггере» мы постарались посмотреть на актуальные проблемы людей с точки зрения реальной психологии — это то, что выделяет проект среди других — смелость визуальных решений и неожиданные решения совершенно разных ситуаций пациентов Артема», — отметила Александра Ремизова.

Сюжет третьего сезона «Триггера»

Осторожно: спойлеры!

Каждый эпизод «Триггера» освещает историю одного пациента Артема Стрелецкого, которые поначалу не верят или в психотерапию в целом, или в профессиональные навыки Стрелецкого («А ты точно психотерапевт?» — спрашивает главного героя один из клиентов, столкнувшись с его методами).

На фоне решения их проблем развивается драма самого психотерапевта, где уже не так просто во всем разобраться. В третьем сезоне Артем ставит под сомнение диагноз своего отца. Стрелецкий выдвигает теорию: то, что на первый взгляд кажется болезнью Альцгеймера, на самом деле может быть защитным механизмом психики. Отец не может вспомнить, потому что подсознательно этого не хочет, понимая, что не способен справиться с правдой.

Фото Кадр из сериала «Триггер»

Для главного героя это явно невыгодная позиция, ведь с ускользающего разума взятки гладки — некому оценить великодушие, на которое снизошел Стрелецкий. Артем, как по учебнику, пришел к прощению сомнительных поступков отца, а тот даже не понимает. Несправедливо, вот Стрелецкий и устроил «кемпинг» вблизи дома, в котором живет отец, и не спускает глаз с «жертвы». Нельзя упустить момент проблесков сознания.

В противовес семейным неудачам главному герою остается утешаться профессиональными победами. В первых двух эпизодах третьего сезона «Триггера» Стрелецкий помогает агрессивному футбольному фанату Сергею принять уязвимость в себе и других, а девушке Оле, у которой проблемы в личной жизни, — простить отца.

Фото Кадр из сериала «Триггер»

Стоит ли смотреть третий сезон сериала «Триггер»

«Триггер» существует в сложной конкурентной среде. Проектов, в которых эксцентричный и проницательный главный герой добивается впечатляющих профессиональных успехов, а потом приходит на руины личной жизни, не счесть. Тем не менее среди схожих российских сериалов «Триггер» держится достойно.

Возможно, в проекте присутствует некоторая наивность, с которой в сериале объясняются отдельные сложные психологические явления. В реальной жизни, как правило, вопросы управления агрессией и избегающего типа привязанности не прорабатываются тыканьем пациентов носом в детские травмы. А осознание проблемы — еще далеко не ее решение.

Фото Кадр из сериала «Триггер»

Впрочем, как художественное произведение «Триггер» имеет право на условности и ряд допущений. Для широкой аудитории сериал может стать отправной точкой для пересмотра своих негативных установок, касаемых психотерапии. Ничего нельзя решить за один сеанс, но он может стать важным шагом на пути к исцелению.

Актеры и персонажи третьего сезона сериала «Триггер»

Максим Матвеев — Артем Стрелецкий, психолог-провокатор

Светлана Иванова — Даша Соловьева, бывшая жена Артема

Роман Маякин — Денис, друг Артема

Игорь Костолевский — Александр Андреевич Стрелецкий, психолог-психотерапевт и отец Артема

Марк Юсеф — Кирюша

Влад Тирон — Матвей Селиванов, помощник Артема

Ангелина Стречина — Катя, младшая сестра Артема

Максим Стоянов — Сергей, футбольный фанат

Анастасия Уколова — Оля, девушка, боящаяся серьезных отношений

Сергей Годин — Егор, шеф-повар

Мария Андреева — Надя

Светлана Кузнецова — Мария Атаманова

Трейлер третьего сезона сериала «Триггер»

Г де смотреть третий сезон «Тригерра»

Все серии нового сезона сериала «Триггер» выходят на «Кинопоиске». К просмотру уже доступны две серии проекта.

Когда выйдет следующая серия третьего сезона «Триггера»

Премьера третьего эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 3 октября.