На Netflix вышел сериал «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса

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На Netflix вышли все восемь эпизодов сериала «Сто лет одиночества» по мотивам одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Режиссерами проекта выступили Алекс Гарсия Лопес («Аколит», «Ведьмак») и Лаура Мора Ортега («Короли мира», «Зеленая граница»).

В центре сюжета сериала — представители нескольких поколений семьи Буэндиа, живущие в вымышленном городе Макондо. Тема одиночества по-разному проявляется в судьбе каждого из них.

Кто снялся в сериале «Сто лет одиночества»

В проекте снялись Джино Монтесинос, Руджеро Паскарелли, Марлейда Сото, Эдуардо Де Лос Рейс, Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалез, Леонардо Сото, Сузана Моралес и Элла Бесерра.