На Netflix вышел сериал «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса
На Netflix вышли все восемь эпизодов сериала «Сто лет одиночества» по мотивам одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Режиссерами проекта выступили Алекс Гарсия Лопес («Аколит», «Ведьмак») и Лаура Мора Ортега («Короли мира», «Зеленая граница»).
В центре сюжета сериала — представители нескольких поколений семьи Буэндиа, живущие в вымышленном городе Макондо. Тема одиночества по-разному проявляется в судьбе каждого из них.
Кто снялся в сериале «Сто лет одиночества»
В проекте снялись Джино Монтесинос, Руджеро Паскарелли, Марлейда Сото, Эдуардо Де Лос Рейс, Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалез, Леонардо Сото, Сузана Моралес и Элла Бесерра.
Трейлер сериала «Сто лет одиночества»
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