Опубликован трейлер 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн»
Max опубликовал трейлер пятого сезона мультсериала «Харли Квинн». В продолжении проекта Харли (Кейли Куоко) и Ядовитый плющ (Лейк Белл), устав от Готэма, переезжают в Метрополис. Там антагонистки сталкиваются с Чаровницей и Брейниаком.
Кроме того, в пятом сезоне вернутся Джокер, Глиноликий, растение Фрэнк и король Акул.
Трейлер 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн»
Когда выйдет 5-й сезон мультсериала «Харли Квинн»
Премьера пятого сезона мультсериала «Харли Квинн» пройдет 16 января 2025 года.
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10 дек 19:05
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