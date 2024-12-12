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Харли Квинн 5 сезон: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Опубликован трейлер 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн» / Max
Фото Кадр из 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн» / Max
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Max опубликовал трейлер пятого сезона мультсериала «Харли Квинн». В продолжении проекта Харли (Кейли Куоко) и Ядовитый плющ (Лейк Белл), устав от Готэма, переезжают в Метрополис. Там антагонистки сталкиваются с Чаровницей и Брейниаком.

Кроме того, в пятом сезоне вернутся Джокер, Глиноликий, растение Фрэнк и король Акул.

Трейлер 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн»

Когда выйдет 5-й сезон мультсериала «Харли Квинн»

Премьера пятого сезона мультсериала «Харли Квинн» пройдет 16 января 2025 года.

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