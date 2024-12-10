Вышел трейлер 3-го сезона «Шершней»
Yellowjackets опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Шершни», в котором прошлое главных героинь настигает их.
Проект рассказывает о женской футбольной команде, потерпевшей крушение в лесной глуши во время полета над Канадой. В течение девятнадцати месяцев уцелевшим приходится выживать любой ценой.
Сериал отслеживает жизнь героинь и в наши дни, показывая, как они справляются с пережитой психологической травмой.
Кто снялся в сериале «Шершни»
В проекте снялись Тони Сайпресс, Мелани Лински, Кристина Риччи, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер, Уоррен Коул, Кортни Итон и Лив Хьюсон.
Трейлер 3-го сезона сериала «Шершни»
Когда выйдет 3-й сезон сериала «Шершни»
Премьера третьего сезона сериала «Шершни» пройдет 14 февраля 2025 года.
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