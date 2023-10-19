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Сегодня, 21:45

Режиссер «Локи» рассказал о работе с Томом Хиддлстоном и «Макдональдсе»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Издание Variety опубликовало большое интервью с постановщиком одного из эпизодов второго сезона «Локи».

Дэн Делеу в течение 30 лет работал над визуальными эффектами многих фильмов (он даже был номинирован на «Оскар» за свой вклад в картину «Первый мститель: Другая война»), от «Маски» до «Армагедона» и «Ночи в музее», но всегда мечтал стать режиссером.

Основательно подступаться своей к цели Делеу начал после финальных «Мстителей», помогал Marvel в создании «Вечных» и «Человека-муравья 3», работал над визуальными эффектами первого сезона «Локи», и вот наконец ему доверили срежиссировать второй эпизод второго сезона («Слом Брэда»).

Ранее студия была менее разборчива. Весь первый сезон снимала Кейт Херрон, у которой до «Локи» практически не было опыта работы в масштабных проектах.

Кадр из&nbsp;второго сезона &laquo;Локи&raquo;. «Я не пытаюсь быть героем. Я злодей». Что показали во второй серии второго сезона «Локи»

В интервью Дэн Делеу рассказал, что решение переместить Сильвию в «Макдоналдс» было продиктовано тем, что это универсальное место, символизирующее доступность и простую жизнь, которой все это время не хватало героине: «В каком-то смысле «Макдоналдс» находится вне времени — он пересекает границы и страны».

Что касается эпопеи с VFX-специалистами, как художник по визуальным эффектам Делеу не может не встать на сторону своих коллег: «Я поддерживаю все, что они делают». Сейчас VFX-специалисты намерены создать профсоюз.

Ранее несколько художников, работающих над проектами студии Marvel, анонимно рассказали о токсичной рабочей атмосфере, жестких дедлайнах, многочисленных правках и в целом невыносимых условиях труда.

Дэн Делеу уверен, что его опыт работы художником по визуальным эффектам очень помог ему в режиссуре эпизода. Например, Делеу придумал сцену с «локитенями» при задержании Брэда Вулфа (Рафаэль Касаль).

Фото Reuters

Своим главным режиссерским открытием Дэн Делеу считает открытость к сотрудничеству, которую инициировал Том Хиддлстон (актера вдохновил театральный опыт) и поддерживал продюсер сериала «Локи» Кевин Райт.

По словам режиссера, на финальном этапе работы над сценарием вся команда сериала объединялась и предлагала свои идеи по улучшению проекта: «У нас было где-то полторы или две недели, за которые мы просматривали сценарии эпизодов, репетировали, редактировали и улучшали их. Это был просто чудесный творческий момент. Когда мы приступили к съемкам, у нас было очень хорошее представление о том, что мы хотим сделать. Ке (Хюи Куан, — прим «СЭ») сидел рядом со мной и видел, как все происходило: Оуэн и Том играли с репликами. Он наклонился ко мне и спросил: «Это нормально?». Я ответил: «Для них да!».

Третий эпизод «Локи» выйдет 19 октября. Его срежиссировал художник-постановщик Касра Фарахани.

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