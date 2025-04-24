Документально-комедийный сериал «Репетиция»: расписание релиза эпизодов

20 апреля на HBO стартовал документально-комедийный сериал «Репетиция». Создателем проекта выступил Нейтан Филдер — он же занимает режиссерское кресло и исполняет в сериале главную роль.

В «Репетиции» Нейтан Филдер разыгрывает с людьми сценарии тех или иных жизненных ситуаций, чтобы в будущем они знали, как правильно себя вести.

Трейлер сериала «Репетиция»

Расписание выхода эпизодов сериала «Репетиция»