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Репетиция сериал 2025 2 сезон: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 17:35

1 мин.

Документально-комедийный сериал «Репетиция»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Репетиция», реж. Нейтан Филдер, HBO
Фото Кадр из сериала «Репетиция», реж. Нейтан Филдер, HBO
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20 апреля на HBO стартовал документально-комедийный сериал «Репетиция». Создателем проекта выступил Нейтан Филдер — он же занимает режиссерское кресло и исполняет в сериале главную роль.

В «Репетиции» Нейтан Филдер разыгрывает с людьми сценарии тех или иных жизненных ситуаций, чтобы в будущем они знали, как правильно себя вести.

Трейлер сериала «Репетиция»

Расписание выхода эпизодов сериала «Репетиция»

1 серия 20 апреля
2 серия 27 апреля
3 серия 4 мая
4 серия 11 мая
5 серия 18 мая
6 серия 25 мая
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