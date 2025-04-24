Документально-комедийный сериал «Репетиция»: расписание релиза эпизодов
20 апреля на HBO стартовал документально-комедийный сериал «Репетиция». Создателем проекта выступил Нейтан Филдер — он же занимает режиссерское кресло и исполняет в сериале главную роль.
В «Репетиции» Нейтан Филдер разыгрывает с людьми сценарии тех или иных жизненных ситуаций, чтобы в будущем они знали, как правильно себя вести.
Трейлер сериала «Репетиция»
Расписание выхода эпизодов сериала «Репетиция»
|1 серия
|20 апреля
|2 серия
|27 апреля
|3 серия
|4 мая
|4 серия
|11 мая
|5 серия
|18 мая
|6 серия
|25 мая
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