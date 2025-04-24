На Amazon Prime Video вышел сериал «Этуаль» с Шарлоттой Генсбур

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Сегодня, 24 апреля, на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Этуаль». Вышли все восемь эпизодов.

По сюжету, стремясь выбраться из кризиса и вернуть интерес аудитории, руководство двух легендарных балетных театров принимает смелое решение: они договариваются на год обменяться танцорами.

Кто снялся в сериале «Этуаль»

В проекте снялись Люк Кирби, Шарлотта Генсбур, Яник Трусдейл, Джон Лэм, Ламай Чжан, Иван дю Понтавис, Юнити Фелан и Омар Маскати.