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Этуаль сериал 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 18:15

1 мин.

На Amazon Prime Video вышел сериал «Этуаль» с Шарлоттой Генсбур

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Этуаль», реж. Дэниэл Палладино, Эми Шерман-Палладино, Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Этуаль», реж. Дэниэл Палладино, Эми Шерман-Палладино, Amazon Prime Video
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Сегодня, 24 апреля, на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Этуаль». Вышли все восемь эпизодов.

По сюжету, стремясь выбраться из кризиса и вернуть интерес аудитории, руководство двух легендарных балетных театров принимает смелое решение: они договариваются на год обменяться танцорами.

Кто снялся в сериале «Этуаль»

В проекте снялись Люк Кирби, Шарлотта Генсбур, Яник Трусдейл, Джон Лэм, Ламай Чжан, Иван дю Понтавис, Юнити Фелан и Омар Маскати.

Трейлер сериала «Этуаль»

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