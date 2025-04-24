На Netflix состоялась премьера 5-го сезона сериала «Ты»

Сегодня, 24 апреля, на платформе Netflix состоялась премьера пятого и финального сезона сериала «Ты». Одновременно вышли все эпизоды проекта.

Психологический триллер рассказывает о сотруднике книжного магазина, а позже — преподавателе Джо Голдберге (Пенн Бэджли), одержимом идеей преследования людей и расправе с ними, когда те перестанут быть ему интересны.