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Ты сериал 5 сезон: дата выхода — где смотреть все серии
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Сегодня, 13:50

0 мин.

На Netflix состоялась премьера 5-го сезона сериала «Ты»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига, Netflix
Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига, Netflix
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Сегодня, 24 апреля, на платформе Netflix состоялась премьера пятого и финального сезона сериала «Ты». Одновременно вышли все эпизоды проекта.

Психологический триллер рассказывает о сотруднике книжного магазина, а позже — преподавателе Джо Голдберге (Пенн Бэджли), одержимом идеей преследования людей и расправе с ними, когда те перестанут быть ему интересны.

Трейлер 5-го сезона сериала «Ты»

Ты, сериал, Netflix.«Ты»: что известно о 5-м и финальном сезоне психологического триллера

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