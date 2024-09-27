Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Последний богатырь Наследие сериал 2024: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

27 сентября, 23:30

1 мин.

Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 27 сентября, на платформе START стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие», события которого разворачиваются спустя 20 лет после фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы».

По сюжету проекта дочерям богатыря Ивана предстоит спасти Белогорье и своего отца.

В «Наследии» снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Расписание релиза эпизодов сериала «Последний богатырь. Наследие»

1 серия 27 сентября
2 серия 27 сентября
3 серия 4 октября
4 серия 11 октября
5 серия 18 октября
6 серия 25 октября
7 серия 1 ноября
8 серия 8 ноября
Российские экранизации сказок и&nbsp;мультфильмов. 5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок

Сериалы
Новости холдинга
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России

Olimpbet awards

Последние новости
27 сен 22:50
Стало известно, кто снимается в сериале по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
27 сен 16:39
Звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет
27 сен 15:35
Дата выхода сериала «Все совпадения неслучайны»: расписание релиза эпизодов
27 сен 14:35
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»
27 сен 00:00
Вышел трейлер фильма «Балерина» с Аной де Армас