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Спираль сериал 2024: трейлер и дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 17:10

1 мин.

Мини-сериал «Спираль»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Спираль»
Фото Кадр из мини-сериала «Спираль»
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Сегодня, 28 сентября, пройдет премьера мини-сериала «Спираль». Экранизация одноименной манги Дзюндзи Ито сосредоточена на Кириэ и ее парне Сюити, стремящихся избежать загадочного проклятия. Персонажи надеются покинуть небольшой городок, жители которого становятся одержимы спиралями.

Трейлер мини-сериала «Спираль»

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Спираль»

1 серия 28 сентября
2 серия 5 октября
3 серия 12 октября
4 серия 19 октября
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