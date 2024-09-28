Мини-сериал «Спираль»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 28 сентября, пройдет премьера мини-сериала «Спираль». Экранизация одноименной манги Дзюндзи Ито сосредоточена на Кириэ и ее парне Сюити, стремящихся избежать загадочного проклятия. Персонажи надеются покинуть небольшой городок, жители которого становятся одержимы спиралями.
Трейлер мини-сериала «Спираль»
Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Спираль»
|1 серия
|28 сентября
|2 серия
|5 октября
|3 серия
|12 октября
|4 серия
|19 октября
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