Мини-сериал «Спираль»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 28 сентября, пройдет премьера мини-сериала «Спираль». Экранизация одноименной манги Дзюндзи Ито сосредоточена на Кириэ и ее парне Сюити, стремящихся избежать загадочного проклятия. Персонажи надеются покинуть небольшой городок, жители которого становятся одержимы спиралями.

Трейлер мини-сериала «Спираль»

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Спираль»