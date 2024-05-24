Боевик «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом выйдет 7 июня

7 июня в прокат выйдет боевик «Плохие парни до конца». Режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, известные по работе над «Мисс Марвел» и отмененной «Бэтгерл».

По сюжету детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт расследуют коррупцию в полиции Майами. После того, как главных героев подставляют, они вынуждены работать вне закона, чтобы раскрыть дело.

В проекте снялись Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Эрик Дэйн, Йоан Гриффит, Джейкоб Скипио, Мелани Либерд и Таша Смит.

Премьера фильма «Плохие парни до конца» пройдет 7 июня.