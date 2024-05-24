Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Плохие парни до конца 2024: дата выхода и трейлер, Уилл Смит и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:25

1 мин.

Боевик «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом выйдет 7 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Плохие парни до конца»
Фото Кадр из фильма «Плохие парни до конца»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

7 июня в прокат выйдет боевик «Плохие парни до конца». Режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, известные по работе над «Мисс Марвел» и отмененной «Бэтгерл».

По сюжету детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт расследуют коррупцию в полиции Майами. После того, как главных героев подставляют, они вынуждены работать вне закона, чтобы раскрыть дело.

В проекте снялись Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Эрик Дэйн, Йоан Гриффит, Джейкоб Скипио, Мелани Либерд и Таша Смит.

Премьера фильма «Плохие парни до конца» пройдет 7 июня.

Битлджус Битлджус, 2024. Вышел новый трейлер «Битлджуса Битлджуса» Тима Бертона
Фильмы
1
0
Новости холдинга
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Шольц назвал неприемлемой вечеринку с нацистскими лозунгами
Читайте далее
Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Следующий материал
Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Придумай мем

Последние новости
18:45
Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»
17:00
Сериал «Луна и мир» с Нонной Гришаевой выйдет 3 июня
12:00
Вышел новый трейлер «Битлджуса Битлджуса» Тима Бертона
23 мая 21:30
Гари Олдман объяснил, почему не доволен своей актерской игрой в «Гарри Поттере»
23 мая 19:25
Комедия «Бывший в помощь» выйдет в российских кинотеатрах 27 июня