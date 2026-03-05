Стало известно, когда выйдет 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Подошли к концу съемки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых эпизодах к своей роли вернется Анастасия Сиваева.

«Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему все привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы: почему, как и что», — считает актриса.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»

В новом сезоне снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов и Нонна Гришаева.

Кадры из 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Фото СТС, START.

Фото СТС, START.

Фото СТС, START.

Фото СТС, START.

Фото СТС, START.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые» запланирована на весну этого года.