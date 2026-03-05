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Папины дочки Новые 5 сезон: когда выйдет, дата — сюжет и актеры, кадры
Фильмы и сериалы

5 марта, 16:45

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
СТС, START.
Фото СТС, START.

Подошли к концу съемки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых эпизодах к своей роли вернется Анастасия Сиваева.

«Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему все привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы: почему, как и что», — считает актриса.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»

В новом сезоне снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов и Нонна Гришаева.

Кадры из 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

СТС, START.
Фото СТС, START.
СТС, START.
Фото СТС, START.
СТС, START.
Фото СТС, START.
СТС, START.
Фото СТС, START.
СТС, START.
Фото СТС, START.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые» запланирована на весну этого года.

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