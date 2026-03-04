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Пропасть фильм 2026: тизер и дата выхода — Марк Эйдельштейн
Фильмы и сериалы

4 марта, 19:45

1 мин.

Опубликован дебютный тизер фильма «Пропасть» с Марком Эйдельштейном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пропасть», реж. Алексей Ионов, Art Pictures Studio, Кинокомпания «Водород»
Фото Кадр из фильма «Пропасть», реж. Алексей Ионов, Art Pictures Studio, Кинокомпания «Водород»

НМГ Кинопрокат опубликовал дебютный тизер фильма Алексея Ионова («Позитивное кино») «Пропасть». В центре сюжета проекта молодожены, чей экстремальный медовый месяц в горах оборачивается катастрофой. После крушения самолета Даша и ее муж оказываются в смертельной ловушке вместе с пилотом — бывшим парнем героини.

Кто снялся в фильме «Пропасть»

В картине снялись Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов, Артемий Корочков и Аделина Гизатуллина.

Тизер фильма «Пропасть»

Когда выйдет фильм «Пропасть»

Премьера фильма «Пропасть» пройдет 28 мая.

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