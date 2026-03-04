Опубликован дебютный тизер фильма «Пропасть» с Марком Эйдельштейном

НМГ Кинопрокат опубликовал дебютный тизер фильма Алексея Ионова («Позитивное кино») «Пропасть». В центре сюжета проекта молодожены, чей экстремальный медовый месяц в горах оборачивается катастрофой. После крушения самолета Даша и ее муж оказываются в смертельной ловушке вместе с пилотом — бывшим парнем героини.

Кто снялся в фильме «Пропасть»

В картине снялись Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов, Артемий Корочков и Аделина Гизатуллина.

Тизер фильма «Пропасть»

Когда выйдет фильм «Пропасть»

Премьера фильма «Пропасть» пройдет 28 мая.